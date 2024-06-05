×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Ergin Ataman: Carlo Ancelotti'den daha iyi bir hocayım

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Euroleague
Ergin Ataman: Carlo Ancelottiden daha iyi bir hocayım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

Ataman, ünlü teknik adamla kıyaslanmasını değerlendirdi. Panathinaikos’un 13 yıllık EuroLeague şampiyonluğu hasretine son veren Ergin Ataman, “Ancelotti’den daha iyi bir hocayım” dedi.

Haberin Devamı

THY Euroleague’de Panathinaikos’la şampiyonluk yaşayan ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa’nın 1 numaralı kupasında zirveye çıkan Ergin Ataman bir İtalyan TV’sinin konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımızın da koçu olan Ataman basketbolun Carlo Ancelotti’si gibi olduğu yorumlarıyla ilgili olarak “Ben Ancelotti’den daha iyiyim” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınBurak Elmastan Okan Buruk açıklaması: Yerinde gözleri var Erden Timura itibar suikastı yapıldıBurak Elmas'tan Okan Buruk açıklaması: Yerinde gözleri var! Erden Timur'a itibar suikastı yapıldıHaberi görüntüle

ATiNA’DA SAYGI GÖRDÜM

Ataman, “Atina’ya geldiğim ilk günden itibaren bana çok saygı duyulduğunu gördüm. Çalıştırdığım tüm takımlar tarihi başarılar elde etti ve sıra Panathinaikos’taydı” dedi. Başarılı teknik adam transferlerle ilgili soruya ise, “Şu anda sadece Yunanistan finallerini düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Panathinaikos#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!