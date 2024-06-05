Ergin Ataman: Carlo Ancelotti'den daha iyi bir hocayım

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THY Euroleague’de Panathinaikos’la şampiyonluk yaşayan ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa’nın 1 numaralı kupasında zirveye çıkan Ergin Ataman bir İtalyan TV’sinin konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımızın da koçu olan Ataman basketbolun Carlo Ancelotti’si gibi olduğu yorumlarıyla ilgili olarak “Ben Ancelotti’den daha iyiyim” ifadelerini kullandı.

ATiNA’DA SAYGI GÖRDÜM

Ataman, “Atina’ya geldiğim ilk günden itibaren bana çok saygı duyulduğunu gördüm. Çalıştırdığım tüm takımlar tarihi başarılar elde etti ve sıra Panathinaikos’taydı” dedi. Başarılı teknik adam transferlerle ilgili soruya ise, “Şu anda sadece Yunanistan finallerini düşünüyorum” diye yanıt verdi.