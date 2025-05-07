Ergin Ataman: 'Böyle bir şey görmedim!'

Haberin Devamı

Panathinaikos Koçu Ergin Ataman, THY EuroLeague Play-Off turunda Anadolu Efes'i saf dışı bırakarak adını Final-Four'a yazdırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

"CEDİ MÜTHİŞ MAÇ OYNADI"

"Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ederim, takımı ve oyuncuları. Bize çok fazla problem yaşattılar. Tüm seri boyunca vazgeçmediler. 23 sayı öne geçtik ama geri döndüler. İyi bir basketbol ortaya koyamadık ama Cedi Osman müthiş bir maç oynadı. Sezonun en iyi performansını gösterdi."

"İyi savunma yaptık Larkin'e karşı Grant ile, Gabriel savunmada kritikti. Zayıf taraflara baskıyı ihmal etmedi."

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Final Four için şimdi zamanımız olacak. Tüm seyircilerimize teşekkürler. Zor zamanlarda, maçın içindeki sıkıntılı anlarda yardımcı oldular. Antrenmanımızı izlemeye 12-13 bin kişi geldi, böyle bir şey görmemiştim. İstanbul'a giderken bize güven verdi. Orada kazanıp avantajımızı koruduk ve bu sayede evimizde oynayıp kazandık."

Haberin Devamı

"2 MAÇ VE ÜNVAN VAR"

"2 maç ve ünvan var, şampiyonluk var. En iyisini ortaya koyacağız. 3 harika takımla mücadele edeceğiz orada. 1-2 gün stresten uzak kalmak istiyorum. Takıma da izin vereceğim."

"Seyircimiz için mutluyum. Çok fazla taraftarımız Final Four bileti aldı. Harcadıkları paranın boşa gitmemesini sağladık."