Ergin Ataman: "Bir şampiyon gibi oynadık"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Kovid-19da son durum belli oldu: Bakan Kocadan kişisel tedbir tavsiyesiKovid-19'da son durum belli oldu: Bakan Koca'dan kişisel tedbir tavsiyesi#Koronavirüs
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandı Erzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesiBarolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi#Metin Feyzioğlu
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Ergin Ataman: "Bir şampiyon gibi oynadık"

#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Euroleague
Ergin Ataman: Bir şampiyon gibi oynadık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde mücadelelerine gerçek bir şampiyon gibi devam edeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fransa'nın Monaco takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptıkları ve 98-77 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Monaco karşısında maçın kontrolünü sürekli ellerinde bulundurduklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Bu akşam genel olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Maça çok iyi başladık. Müsabaka boyunca kontrol bizim elimizdeydi. Savunmada da gayet iyiydik. Sadece son çeyrekte alan savunmasına döndüklerinde ritmimiz bozulur gibi oldu. Birkaç tane boş şut kaçırdık. Daha sonra Larkin'in tepeden ve köşelerden bulduğu üçlüklerle alan savunmasını deldik ve kendi oyunumuza döndük. Aslında son üç yıldır oynadığımız Efes basketboluna döndük. Bir şampiyon gibi oynadık. Mücadelemize bir şampiyon gibi devam edeceğiz." diye konuştu.

Uzun oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Ataman, "Geçen sezon Sertaç (Şanlı) ile oynamaya alışkın olduğumuz basketbol modelini şimdi Tibor Pleiss ile uygulamaya başladık. Tibor, geçen yıl ağır bir sakatlık geçirmişti. İki-üç ay oynayamamıştı. İyileştikten sonra da hep oynamak istiyordu ama bu sefer de Sertaç ve Dunston onun önündeydi. Şimdi iyi durumda. İyi de çalışıyor. Özellikle hücumda çok faydalı oynuyor. Bu nedenle onu daha çok kullanmaya başladık. Bu akşam Petrusev'den de iyi verim aldık. Bu akşam uzunlarımızın da katkısından oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.

Mitrovic: "Anadolu Efes maçın sonunu iyi oynadı"

Monaco Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Anadolu Efes'in maçın sonunu iyi oynadığını belirtti.
"Takımım maçın başında kötü bir performans sergiledi." diyen Mitrovic, "Anadolu Efes maça iyi başladı ve açık alanlarda sayı üretti. THY Avrupa Ligi'nin hücumdaki en yetenekli takımıyla oynadık. İkinci yarıda iyi performans gösterdiğimiz anlar oldu. Farkı 6 sayıya kadar indirdik ama sonunda yakalayamadık. Anadolu Efes maçın sonunu iyi oynadı ve galip geldi. Ofans anlamında da çok iyi bir performans sergileyemedik. Birçok top kaybı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Mitrovic, THY Avrupa Ligi'nde maçın sonunu getirememe durumlarının skorer oyun kurucu eksikliğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19