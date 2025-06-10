Ergin Ataman: 'Ben Türküm diye Yunan bayrağıyla geliyorlar!'

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Basketbol Ligi’nde Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan olaylı final serisi, önceki gün oynanan dördüncü maçla sona erdi. Karşılaşmayı 85-71 kazanan Olympiakos, seriyi de 3-1 önde bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, tribünde açılan Yunanistan bayraklarına çokluğuna dikkat çekip, bu durumu ‘kişisel’ algıladığını ifade etti. “Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm” diyen Ataman, şöyle devam etti:

Sadece bir tane Yunan oyuncu var

"Olympiakos taraftarları salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum; takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor? Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalanların hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar

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Irkçı hakaretlere seyirci kaldılar

“Maçtan önce ülkem aleyhinde hakaret içeren tezahürat yapıldığını öğrendim. Maalesef bu tezahüratlar, karşılaşma sırasında da devam etti ve bunları önlemek için ne hakemler ne de federasyon bir şey yaptılar. Ülkem aleyhinde yapılan ırkçı hakaretler hakkında, Türk Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi amacıyla, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne gerekli bilgileri verdim.