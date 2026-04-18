Ergin Ataman: 'Anadolu Efes için zor bir maçtı!'

Euroleague Normal Sezon 38. hafta maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşılaştı. Telekom Center Athens'ta oynanan mücadeleyi Panathinaikos 97-62 skorla kazandı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

“Maça başlamadan önce bunun bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğunu biliyorduk; böylece Play-in için saha avantajını elde edebilirdik. Anadolu Efes için ise kesinlikle zor bir maçtı, çünkü belirgin bir hedefi yoktu ve kadrosunda çok fazla eksik vardı. Buna rağmen kaliteli oyunculara sahip bir takım olmaya devam ediyor.

Bence üçüncü çeyrekte hem savunmada hem hücumda mükemmel oynadık, önemli şutlar bulduk. Rogkavopoulos maçta harikaydı, çok agresifti. Aynı şekilde Lessort da pota altında etkiliydi. Herkes katkı verdi ve şu anda normal sezon sona erdi, salı günkü maçı bekliyoruz.”

