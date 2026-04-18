Ergin Ataman: 'Anadolu Efes için zor bir maçtı!'

#Euroleague#Panathinaikos#Anadolu Efes
Ergin Ataman: Anadolu Efes için zor bir maçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 09:31

Panathinaikos, EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında Anadolu Efes ile karşılaştığı mücadeleden 97-62 galip ayrıldı. Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Euroleague Normal Sezon 38. hafta maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşılaştı. Telekom Center Athens'ta oynanan mücadeleyi Panathinaikos 97-62 skorla kazandı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

“Maça başlamadan önce bunun bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğunu biliyorduk; böylece Play-in için saha avantajını elde edebilirdik. Anadolu Efes için ise kesinlikle zor bir maçtı, çünkü belirgin bir hedefi yoktu ve kadrosunda çok fazla eksik vardı. Buna rağmen kaliteli oyunculara sahip bir takım olmaya devam ediyor.

Ergin Ataman: Anadolu Efes için zor bir maçtı

Bence üçüncü çeyrekte hem savunmada hem hücumda mükemmel oynadık, önemli şutlar bulduk. Rogkavopoulos maçta harikaydı, çok agresifti. Aynı şekilde Lessort da pota altında etkiliydi. Herkes katkı verdi ve şu anda normal sezon sona erdi, salı günkü maçı bekliyoruz.”

#Euroleague#Panathinaikos#Anadolu Efes

