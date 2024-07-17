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Ergin Ataman, 4 yıl daha Panathinaikos'ta! '2025 finaline hazır olun!'

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Sözleşme
Ergin Ataman, 4 yıl daha Panathinaikosta 2025 finaline hazır olun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 14:05

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta göreve gelen başantrenör Ergin Ataman, henüz ilk sezonunda hem Yunanistan hem de THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Başarılı koç, Panathinaikos ile sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

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Anadolu Efes serüveninin ardından geçtiğimiz sezon Panathinakos'un başına geçen Ergin Ataman, takımıyla ilk sezonunu adeta rüya gibi geçirmişti.

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Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da başantrenörü olan Ataman, Panathinaikos'un başındaki ilk sezonunda hem Yunanistan hem de THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmıştı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, tecrübeli koçun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Ergin Ataman, 4 yıl daha Panathinaikosta 2025 finaline hazır olun

Giannakopoulos yaptığı açıklamada Ergin Ataman'ın 4 yıl daha takımın başında kalacağını duyurdu.

ATAMAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Bu gelişmenin ardından Ergin Ataman, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın bir fotoğrafını paylaşan Ataman, "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun." ifadelerini kullandı.

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Sözleşme

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