Ergin Ataman, 4 yıl daha Panathinaikos'ta! '2025 finaline hazır olun!'

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Anadolu Efes serüveninin ardından geçtiğimiz sezon Panathinakos'un başına geçen Ergin Ataman, takımıyla ilk sezonunu adeta rüya gibi geçirmişti.

Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da başantrenörü olan Ataman, Panathinaikos'un başındaki ilk sezonunda hem Yunanistan hem de THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmıştı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, tecrübeli koçun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Giannakopoulos yaptığı açıklamada Ergin Ataman'ın 4 yıl daha takımın başında kalacağını duyurdu.

ATAMAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Bu gelişmenin ardından Ergin Ataman, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın bir fotoğrafını paylaşan Ataman, "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun." ifadelerini kullandı.