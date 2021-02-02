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HaberlerSpor HaberleriErencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? İşte Eyüpspor’a transfer edilen Erencan Yardımcı'nın biyografisi
GeriSpor Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? İşte Eyüpspor’a transfer edilen Erencan Yardımcı'nın biyografisi
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Spor Arena
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? İşte Eyüpspor’a transfer edilen Erencan Yardımcı'nın biyografisi

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Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? İşte Eyüpspor’a transfer edilen Erencan Yardımcı'nın biyografisi
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Galatasaray forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu. Eyüpspor’a transfer edilen Erencan Yardımcı'nın hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? İşte Eyüpspor’a transfer edilen Erencan Yardımcı'nın biyografisi

Erencan Yardımcı, Şubat 2002 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine Kocaelispor altyapısında başlayan futbolcu 2017 yılında Galatasaray altyapısına transfer oldu. Galatasaray U-16 ve U-17 takımlarında forma giyen Yardımcı 1 Temmuz 2019 tarihinde Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonu öncesinde Avusturya'da yapılan kamp dahilinde A takıma katılan futbolcu ilk maçına RB Leipzig'le oynanan hazırlık maçında çıktı. 70. dakikada oyuna giren Yardımcı, Galatasaray'ın ikinci golünde Ryan Babel'e asist yaptı.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

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