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DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Eren Üçlertoprağı: "Ülkemizin gücünü göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz..."

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Eren Üçlertoprağı: "Ülkemizin gücünü göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz..."
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye GP organizasyonu sonrası yaptığı açıklama, "Ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Eren Üçlertoprağı, organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kusursuz bir yarış yönettik. Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz."

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Eren Üçlertoprağı: Ülkemizin gücünü göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz...

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