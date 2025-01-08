Eren Elmalı adım adım Galatasaray'a! Transferin maliyeti belli oldu

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İsmail Jakops’un hem alternatifi olabilecek hem de forma rekabetinde Senegalli futbolcuyu zorlayacak orijinal bir sol bek arayan Galatasaray, Trabzonsporlu Eren Elmalı’nın transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı kırmızılıların hem milli oyuncu ile hem de bordo mavili kulüple yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

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Milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray’ın Trabzonspor’a 3.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği ifade edildi. Transferin sonuçlanmasından en önemli faktörün ise bizzat Eren Elmalı olduğu da ortaya çıktı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek Eren’in yönetimden kendisine izin verilmesini istediği ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la da görüşerek ilk adımı attığı belirtildi.

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19- Karadeniz ekibinde bu sezon 19 resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu 1 asistlik performans gösterdi.