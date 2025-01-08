×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Eren Elmalı adım adım Galatasaray'a! Transferin maliyeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Eren Elmalı#Galatasaray
Eren Elmalı adım adım Galatasaraya Transferin maliyeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:00

Süper Lig lideri Galatasaray, Trabzonspor’un milli sol bekini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan G.Saray’ın Trabzonspor’a 3.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği ifade edildi.

Haberin Devamı

İsmail Jakops’un hem alternatifi olabilecek hem de forma rekabetinde Senegalli futbolcuyu zorlayacak orijinal bir sol bek arayan Galatasaray, Trabzonsporlu Eren Elmalı’nın transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı kırmızılıların hem milli oyuncu ile hem de bordo mavili kulüple yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınBenficanın hocasından Kerem Aktürkoğlu itirafı Eleştiriler yükselmişti...Benfica'nın hocasından Kerem Aktürkoğlu itirafı! Eleştiriler yükselmişti...Haberi görüntüle

YÖNETiMDEN iZiN iSTEDi BURUK’LA BiZZAT GÖRÜŞTÜ 

Milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray’ın Trabzonspor’a 3.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği ifade edildi. Transferin sonuçlanmasından en önemli faktörün ise bizzat Eren Elmalı olduğu da ortaya çıktı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek Eren’in yönetimden kendisine izin verilmesini istediği ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la da görüşerek ilk adımı attığı belirtildi.

Haberin Devamı

19- Karadeniz ekibinde bu sezon 19 resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu 1 asistlik performans gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Eren Elmalı#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!