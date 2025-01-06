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Eren Dinkçi'den Alman basınına milli takım cevabı: Türkiye kararım değişmeyecek

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#A Milli Takım#Eren Dinkçi#Almanya
Eren Dinkçiden Alman basınına milli takım cevabı: Türkiye kararım değişmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 16:36

Kasım ayında ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen ancak forma giyemeyen ve Almanya'yı seçme seçeneği masada olan Eren Dinkçi, tercihini değiştirmeyeceğini ve Türkiye için oynayacağını söyledi.

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Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, milli takım tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

Kasım ayında milli takım tercihini Türkiye tarafından kullanan ve A Milli Takım kadrosuna alınan Eren Dinkçi, sakatlığı sebebiyle forma giyemeden kadrodan çıkarılmıştı.

Bu gelişme üzerine Almanlar, gurbetçi futbolcunun milli takım tercihinin değişebileceğini düşünüyordu ancak Eren bu haberlerin önünü kesti.

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Alman basınından Kicker'a konuşan Eren; "Türkiye kararım kesin ve değişmeyecek. Aile içinde Türkçe konuşuyoruz. Küçüklüğümden bu yana turnuvalarda hep Türkiye'yi destekledim. Milli takım tercihimde kalbimden geçeni yaptım. Kampta olmak güzeldi, maç oynayamadım ama onu da 2025 yılı hedeflerim arasına yazdım." dedi.

23 yaşındaki Eren, bu sezon Freiburg formasıyla 13 maçta 2 asist yaptı.

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#A Milli Takım#Eren Dinkçi#Almanya

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