Eren Dinkçi'den Alman basınına milli takım cevabı: Türkiye kararım değişmeyecek

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Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, milli takım tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

Kasım ayında milli takım tercihini Türkiye tarafından kullanan ve A Milli Takım kadrosuna alınan Eren Dinkçi, sakatlığı sebebiyle forma giyemeden kadrodan çıkarılmıştı.

Bu gelişme üzerine Almanlar, gurbetçi futbolcunun milli takım tercihinin değişebileceğini düşünüyordu ancak Eren bu haberlerin önünü kesti.

Alman basınından Kicker'a konuşan Eren; "Türkiye kararım kesin ve değişmeyecek. Aile içinde Türkçe konuşuyoruz. Küçüklüğümden bu yana turnuvalarda hep Türkiye'yi destekledim. Milli takım tercihimde kalbimden geçeni yaptım. Kampta olmak güzeldi, maç oynayamadım ama onu da 2025 yılı hedeflerim arasına yazdım." dedi.

23 yaşındaki Eren, bu sezon Freiburg formasıyla 13 maçta 2 asist yaptı.

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