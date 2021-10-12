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Eren Derdiyok: 'Tercih hakkım olsa seçeceğim A Milli Takım...'

#A Milli Takım#Eren Derdiyok#Ankaragücü
Eren Derdiyok: Tercih hakkım olsa seçeceğim A Milli Takım...

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli golcüsü Eren Derdiyok, geçmişte A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmayı istediğini ancak böyle bir teklif gelmemesi nedeniyle İsviçre için oynadığını kaydetti.

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İsviçre'nin Basel takımında başlayan profesyonel kariyerinde, Almanya'da Bayer Leverkusen ile Hoffenheim gibi önemli takımlarda forma giyen, Türkiye'de Galatasaray'la şampiyonluklar yaşayan, İsviçre Milli Takımı'nda 60 kez sahaya çıkan ve şimdi ise TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nü şampiyonluğa taşımayı hedefleyen Eren Derdiyok, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2008 yılında ilk kez İsviçre A Milli Takımı'nın formasını giyen Eren Derdiyok, o dönem Türkiye'yi tercih etmediğinden dolayı eleştirilere uğradığını aktardı.

Yaşanan süreci anlatan Derdiyok, "Ümit Milli Takım seçmeleri için Türkiye'den bizlere yazı geldi. Seçmelere en az 20-30 oyuncu çağrıldı ve aralarından sadece 1-2 kişi seçeceklerdi. Ben de o dönem İsviçre Ümit Milli Takımı'nda 5 maçta 9 gol atmış, kendimi ispatlamışım. Tabii doğal olarak seçmeye gitmedim. A Milli Takım seviyesinde ise tercih hakkım yoktu çünkü sadece İsviçre Milli Takımı'ndan teklif vardı. Ben de kabul ettim. Tercih şansım olsaydı Türk Milli Takımı için oynamak isterdim. Böyle bir seçim hakkı olmadığı için doğal olarak İsviçre Milli Takımı'na gittim." ifadelerini kullandı.

- "EURO 2008'de Türkiye'ye karşı oynamak çok farklı bir duyguydu"

Eren Derdiyok, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008), A Milli Takım'ın İsviçre'yi 2-1 yendiği maçtaki hislerini anlatarak, "Turnuvanın en genç oyuncusuydum. Birinci santrforumuz ilk maçta sakatlanınca, hocamız beni ilk 11'de oynattı Türkiye karşısında. Çok farklı bir duyguydu gerçekten. Ev sahibi olmamıza rağmen statta Türk taraftarlar daha çoktu. Son dakikada Arda Turan gol atmış ve Türkiye kazanmıştı. Maçtan sonra üzüleyim mi sevineyim mi bilemedim." diye konuştu.

Eren Derdiyok: Tercih hakkım olsa seçeceğim A Milli Takım...

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Ay-yıldızlı ekibe o günkü tek golü atan Türk asıllı bir diğer futbolcu Hakan Yakın'a pası kendisinin verdiğini hatırlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Şu an Almanya'da veya başka ülkelerde, oranın milli formasını giyen Türk oyuncular var. Ben şahsen gurur duyuyorum. Mesut Özil, Almanya'yla Dünya Kupası aldı. Bizden biri bunu başardı. Bu güzel bir şey. Tabii başka ülkelerde oynayan Türk oyuncuları milli takımımız için kullanabilseydik daha güzel olurdu." şeklinde konuştu.

- "Ligimizde yabancı futbolcu sevdası var"

Eren Derdiyok, taraftarların özellikle yabancı santrforlara gösterdiği toleransı yerli oyunculara göstermediğini savundu.

Eren Derdiyok: Tercih hakkım olsa seçeceğim A Milli Takım...

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Golcülerin bazen şansız dönemlerden geçtiğini ve bu dönemde sabırlı olunması gerektiğini aktaran Derdiyok, "Şöyle bir gerçek var, gerçekten ligimizde yabancı futbolcu sevdası var. Yabancı golcüye tolerans da fazla oluyor. Biz bir gol kaçırıyoruz 5 hafta konuşuluyoruz. Diğer taraftan yabancı santrfor 5 pozisyonda bir gol atıyor, bulutların üstüne çıkarılıyor. Maalesef ülkemizde böyle bir şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de en beğendiği golcünün, bir dönem Kasımpaşa'da birlikte forma giydiği ve şimdi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor için ter döken Adem Büyük olduğunu söyleyen Eren Derdiyok, "Milli takıma seçilmemesi hocaların kararı, saygı duymak gerekiyor ama Süper Lig'de en fazla gol atan yerli oyuncuydu. Adem'i çok iyi tanıyorum ve o da milli formayı hak ettiğini düşünüyor." açıklamasında bulundu.

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Eren Derdiyok: Tercih hakkım olsa seçeceğim A Milli Takım...

Bir golcü olarak Galatasaray'da Wesley Sneijder'le oynamanın avantajını yaşadığını anlatan Eren Derdiyok, kariyerinde beraber forma giydiği en iyi futbolcuların ise Leverkusen'den eski takım arkadaşları Toni Kross, Arturo Vidal ve Renato Agusto'nun olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde unutamadığı karşılaşmanın, İsviçre formasıyla 3 gol attığı ve 5-3 kazandıkları Almanya maçı olduğunu anlatan Derdiyok, en zorlandığı kaleci olarak Gianluigi Buffon'u, savunma oyuncu olarak da ise Thiago Silva'yı gösterdi.

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#A Milli Takım#Eren Derdiyok#Ankaragücü