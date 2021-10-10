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Erdoğan Demirören Golf Cup'ta final günü!

#Golf Cup#Erdoğan Demirören#Kemer
Erdoğan Demirören Golf Cupta final günü

Önceki gün Junior ve Minikler müsabakalarıyla start alan Erdoğan Demirören Golf Cup 2021’de Yetişkinler dün sahaya çıktı. Bu anlamlı turnuvada dereceye giren isimler, ödüllerini bu akşam törenle alacak.

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Türkiye'de golfün gelişmesinde büyük emeği bulunan merhum Erdoğan Demirören’in anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup 2021, Kemer Country Club’da devam ediyor.

Önceki gün başlayan turnuvanın ilk gününde Junior ve Minikler müsabakaları yapıldı. Geleceğin golf yıldızları saat 10.30’da start alıp gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye girmek adına büyük efor sarf etti.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Erdoğan Demirören Golf Cup 2021’de dün start alan yetişkinler müsabakaları bugünkü karşılaşmalarla beraber devam edecek ve kategorilerinde ilk 3’e giren isimler de belli olacak.

Her zaman olduğu gibi yine iş, siyaset ve spor dünyasının ünlü isimlerinin de mücadele ettiği Erdoğan Demirören Golf Cup 2021, bu akşam düzenlenecek olan ödül töreniyle birlikte sona erecek.

Erdoğan Demirören Golf Cupta final günü

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#Golf Cup#Erdoğan Demirören#Kemer