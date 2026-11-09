Erdoğan Demirören Golf Cup 2026’da anlamlı buluşma

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Erdoğan Demirören’in iş dünyasında ve spor alanında bıraktığı değerli mirası yaşatmayı amaçlayan turnuva, golf tutkunlarını Kemer Country Club’da bir araya getirdi. İş, spor ve cemiyet dünyasından önemli isimlerin katıldığı organizasyon, üç gün boyunca heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Turnuvada 40 minik, 10 junior ve 166 yetişkin kadın ve erkek golfçü farklı kategorilerde sahaya çıktı. Her yaştan sporcuyu buluşturan organizasyonda rekabetin yanı sıra dostluk, saygı ve centilmenlik değerleri ön plana çıktı.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ BAKAN BAK VE YILDIRIM DEMİRÖREN'DEN

3 gün süren mücadelelerin ardından merhum Erdoğan Demirören anısına ödül töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı törende Demirören Ailesi, turnuvaya katılan golfçüler ve davetliler yer aldı. Erdoğan Demirören’in sevgi, saygı ve rahmetle anıldığı törende farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu Mehmet Kazan, şampiyonluk ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı. Turnuvaya katılan sporculara, Mardinli girişimci kadınlar tarafından Erdoğan Demirören’in anısına özel olarak hazırlanan, kendisinin bıraktığı kalıcı mirası simgeleyen kilit taşları hediye edildi.

Haberin Devamı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: ERDOĞAN DEMİRÖREN TÜRK SPORUNDAKİ ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİR TANESİ

Konuşmasına Erdoğan Demirören’i anarak başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Öncelikle Erdoğan Demirören beyefendi gerçekten Türk sporunda önemli isimlerden bir tanesi. Özellikle de bizim çocukluk zamanlarımızda pek çok amatör kulüp yöneticisinden ve idarecisinden duyduğumuz, Erdoğan Bey'in onlara yardım ettiğini; malzemeden tutun da nakdi yardıma kadar pek çok yardımı kulüplere yaptığını duyuyorduk biz. Çocuklara malzeme yollardı. Bizim bunları bizzat kendi işittiğimiz söylemler. Özellikle Galata Kulübü, Kasımpaşa'daki kulüplere, Sirkeci'deki kulüplere… Gerçekten bir spor adamı, gerçekten bizim bildiğimiz, izlediğimiz kadarıyla da spora büyük destek vermiş biriydi. Allah rahmet eylesin. Onun adına düzenlenen golf turnuvasına oğlu Sayın Yıldırım Demirören davet edince biz de seve seve gelelim dedik. Çünkü onun da hakikaten Türk sporundaki insanlara büyük destekleri ve katkıları var. Spora hizmet etmiş kişileri anmak lazım. Tabii ben de özellikle golf camiasına ciddi destek veriyorum. Golfün giderek popülaritesi artıyor. Geçen hafta da bir golf sahasının açılışı vardı, oraya gitmiştik. Özellikle de insanı dinlendiren çok özel bir spor, ben de çok seviyorum. Ben de yeni başladım spora. Demirören ailesinin bu geleneği devam ettirmesi önemli. Hakikaten iş insanlığının yanında Erdoğan Bey gerçekten derin izler bıraktı. Biz de çocukluğumuzdan hatırladığımız şekliyle spora verdiği bu destekleri biliyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ERDOĞAN BEYİN SPORA VERDİĞİ DESTEKLERİ UNUTMAMAK LAZIM”

Erdoğan Demirören’in spora verdiği desteklerin unutulmaması gerektiğini belirten Bakan Bak, “Turnuva iki gündür devam ediyor. Ben de Antalya'daydım, sabah bisiklet yarışı vardı. Grand Fondo'nun başlangıcını yaptık ve ardından 7 km bisiklet sürdük. Sonra COP31 vesilesiyle gençlik evi açtık; Youth House, oraya gelen gençlerin, gönüllü gençlerin katılacağı... Ardından da buraya geldim, golf turnuvasını takip etmek için. Tekrar Allah rahmet eylesin. Gerçekten hem iş insanlığını hem çevresine, spora verdiği bu destekleri unutmamak lazım. Kendisinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin, çocukları da bunu devam ettiriyorlar. Güzel insanlar da geldi, güzel bir ortam. Turnuvada oynayanlara da başarılar diliyoruz. Gerçekten burada coşku var, onlara da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU: RAHMETLİ AĞABEYİMİZ ÖRNEK BİR İNSANDI

Düzenlenen turnuva ile Erdoğan Demirören’i bir kez daha andıklarını ifade eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Erdoğan Demirören büyüğümüzdü. Rahmetli ağabeyimiz çok çalışkan, örnek bir insandı, iş insanıydı. Kendileriyle bir akrabalık bağımız da var. Gerçekten rahmetle anıyoruz, çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin, bugün dostluk turnuvasında onu tekrar anıyoruz” dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: BÖYLE GÜZEL BİR TURNUVANIN DEVAM ETMESİNDEN DOLAYI AİLENİN BÜTÜN FERTLERİNİ CANI YÜREKTEN KUTLUYORUM

Haberin Devamı

Güzel bir turnuva gerçekleştiğini söyleyen Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, “Evvela Erdoğan Bey’i rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına canı yürekten bir daha başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Bu sahada bugün eğer golf oynuyorsak onun çok büyük destekleriyle oynuyoruz. Her topa vurduğumda, her oyun oynadığımızda her zaman resimlerini görüyorum ve böyle rahmetle anıyorum. Ne mutlu ona ki bu kadar seveni bir araya gelmiş. Bu güzel turnuvayı, bu hava şartlarına rağmen oynadık ve bayağı katılan oldu. Cuma, cumartesi, pazar olmak üzere 3 gündür oynuyoruz. Ödül alanları tebrik ediyorum. Böyle güzel bir turnuvanın devam etmesinden dolayı ailenin bütün fertlerini canı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘BUGÜN YENİLMEMDEN DOLAYI ÇOK MEMNUNUM’

Nihat Özdemir, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ben bugün çok iyi oynayamadım; Sayın Yıldırım Demirören’e bugün yenildim. Bugün ayrıca yenilmemden dolayı da memnunum. Çünkü bugün onun için çok özel bir gün. Eğer bana yenilseydi çok daha üzülecekti, onun için beni yendiğinden dolayı şimdi mutludur. Ben de bu şekilde ayrıca bir mutluluğu tatmış oluyorum.”

Geleneksel hale gelen bir turnuvada mücadele ettiklerini belirten Serra Tokar, “Geleneksel bir turnuva biliyorsunuz. Bu sene biraz soğuk bir havaya denk geldi fakat keyifli bir oyundu. Ben torun Erdoğan Demirören ile beraber oynadım. Çok güzel oynadı. Güzel bir saha, hava şartlarına rağmen biz keyif aldık” diye konuştu.

KORHAN KURDOĞLU: ANLAMLI BİR TURNUVAYDI

Anlamlı bir turnuva olduğunu söyleyen Korhan Kurdoğlu, “Çok anlamlı ve manalı bir turnuvaydı. Gerçekten çok güzel geçti, keyifliydi. Yıldırım Başkan'la biz beraber aynı takımdaydık. Nihat Bey'lere karşı oynadık. Onlar güzel oynadı ama biz daha da güzel oynayarak yendik, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir’in, 'Bugün kaybettim ama kaybetmekten dolayı çok memnunum’ sözleri üzerine Korhan Kurdoğlu, “Ben daha da keyifliyim. Nihat Başkan çok iyi oynuyor ama biz daha iyi oynadık” dedi.

Turnuvada kategorilerine göre ödül kazananlar ve ödüllerini takdim eden isimler şöyle:

-Minikler Kategorisi: Zeynep Sarıkaya – Ödülünü Kemer Golf Kulübü Junior Kaptanı Orçun Kocaman takdim etti.

-Junior Kategorisi: Emin Zülfikari – Ödülünü Kemer Golf Kulübü Minikler Kaptanı Merve Gözalan takdim etti.

-Ladies Longest Drive: Zehra Çilingiroğlu ve Men’s Longest Drive: Erdoğan Demirören – Ödüllerini Kıvanç Oktay takdim etti.

-Ladies Nearest to the Pin: Sirmen Özbaş ve Men’s Nearest to the Pin: Kıvanç Oktay – Ödüllerini Kemer Golf Kulübü Ladies Kaptanı Çağla Metin takdim etti.

-Men’s D Kategorisi: Latif Ünal – Ödülünü Kemer Golf Kulübü Kaptanı Mehmet Ziylan takdim etti.

-Ladies C Kategorisi: Mesude Emel Evliyazade – Ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.

-Men’s C Kategorisi: Erdoğan Demirören – Ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu takdim etti.

-Ladies B Kategorisi: Seng A Lee – Ödülünü Yelda Demirören Kalyoncu takdim etti.

-Men’s B Kategorisi: Özcan Derviş – Ödülünü Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir takdim etti.

-Ladies A Kategorisi: Ayşe Canan Ediboğlu – Ödülünü Revna Demirören takdim etti.

-Men’s A Kategorisi: Hasan Koç – Ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.

-Ladies Gross: Ayşe Canan Ediboğlu ve Men’s Gross: Mehmet Kazan - Ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.