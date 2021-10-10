Erdoğan Demiören Golf Cup'ta final günü!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
Lions Cartel’e Organize tokadıLions Cartel’e Organize tokadı#Lions-Cartel
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsunYavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun#Emirhan Çoğalan
Hayriye Hanım’ın hayali gerçek olduHayriye Hanım’ın hayali gerçek oldu#Hayriye Duman
Panikleyen markete koştu... İngilterede raflar boşaldıPanikleyen markete koştu... İngiltere'de raflar boşaldı#İngiltere
‘Okula gidiyoruz diye Taliban bizi kaçırmak istedi’‘Okula gidiyoruz diye Taliban bizi kaçırmak istedi’#Afgan
Bakan Dönmez: Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacakBakan Dönmez: Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacak#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Erdal Özyağcılar: Halkın filesine girdim, beni çok sevdiler Erdal Özyağcılar: Halkın filesine girdim, beni çok sevdiler#Erdal Özyağcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söylediCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi#Recep Tayyip Erdoğan
Yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı Kurz istifa ettiYolsuzluk soruşturması başlatılmıştı! Kurz istifa etti#Sebastian Kurz
Erdoğandan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördükErdoğan'dan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördük#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Kocadan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişirBakan Koca'dan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişir!#Koronavirüs
Suudi Arabistandan çok önemli umre kararıSuudi Arabistan'dan çok önemli umre kararı#UMRE
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Erdoğan Demiören Golf Cup'ta final günü!

#Golf Cup#Erdoğan Demirören#Kemer
Erdoğan Demiören Golf Cupta final günü

Önceki gün Junior ve Minikler müsabakalarıyla start alan Erdoğan Demirören Golf Cup 2021’de Yetişkinler dün sahaya çıktı. Bu anlamlı turnuvada dereceye giren isimler, ödüllerini bu akşam törenle alacak.

Haberin Devamı

Türkiye'de golfün gelişmesinde büyük emeği bulunan merhum Erdoğan Demirören’in anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup 2021, Kemer Country Club’da devam ediyor.

Önceki gün başlayan turnuvanın ilk gününde Junior ve Minikler müsabakaları yapıldı. Geleceğin golf yıldızları saat 10.30’da start alıp gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye girmek adına büyük efor sarf etti.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Erdoğan Demirören Golf Cup 2021’de dün start alan yetişkinler müsabakaları bugünkü karşılaşmalarla beraber devam edecek ve kategorilerinde ilk 3’e giren isimler de belli olacak.

Her zaman olduğu gibi yine iş, siyaset ve spor dünyasının ünlü isimlerinin de mücadele ettiği Erdoğan Demirören Golf Cup 2021, bu akşam düzenlenecek olan ödül töreniyle birlikte sona erecek.

Erdoğan Demiören Golf Cupta final günü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Golf Cup#Erdoğan Demirören#Kemer