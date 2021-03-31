Erdinç Sözer kimdir nereli kaç yaşında?

Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2002 yılında SV Darmstadt 98 II'de yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Erdinç Sözer, 2007 yılında Greuther Fürth takımına yardımcı antrenör olarak transfer olan Erdinç Sözer, ardından sırasıyla Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarında görev alan Erdinç Sözer, 30 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak göreve başladı.