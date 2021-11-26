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Erdinç Sözer: ”Kaybetmiş gibi hissediyoruz”

#Medipol Başakşehir#Erdinç Sözer#Altay
Erdinç Sözer: ”Kaybetmiş gibi hissediyoruz”

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Altay karşısında aldıkları beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek kaybetmiş gibi hissettiklerini söyledi.

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Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir evinde Altay ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, aldıkları beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, ”Yüzde 80 topa sahibi bizdik, oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirseydik kapıyı açabilirdik, maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok ağır oynadık, yavaş oynadık. Daha hızlandırmamız lazım topu. Kale önünde, ceza sahasının etrafında daha istekli, daha cesur gol pozisyonlarımızın olması lazımdı. Bunlar eksikti bugün. Beraberliğe üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. 2 puan bıraktık, bunları güzel analiz edeceğiz. Sonrasında gelip maçlara hazırlanacağız” dedi.

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#Medipol Başakşehir#Erdinç Sözer#Altay

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