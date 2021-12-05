Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da son durum Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çektiCovid-19'da son durum! Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çekti#Koronavirüs
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı! 'Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...'#Jude Bellingham
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
Canlı: Kadıköyde bir gol daha Skor...Canlı: Kadıköy'de bir gol daha! Skor...#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Bakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştıBakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştı#Koronavirüs
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Hain hakkında yeni detaylar Etkisiz hale getirilmiştiHain hakkında yeni detaylar! Etkisiz hale getirilmişti#Tunceli
Otobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptıOtobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptı!#ALMANYA
TFF 2. Ligde inanılmaz olay Yönetici sahaya daldı, maç sonu darpTFF 2. Lig'de inanılmaz olay! Yönetici sahaya daldı, maç sonu darp!#Zonguldak Kömürspor
Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlarTaliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlar!#Afganistan
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”

#Başakşehir#Erdinç Sözer#Süper Lig
Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok mücadeleci bir oyun sergilediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözer skoru aldıktan sonra ikinci devre daha rahat oynayabildiklerini belirterek, “Öncelikle Hatay'a saygı duyuyorum. 90 dakika mücadele ettiler. Çok mücadeleci bir oyun oldu. Biz kendi takımımızı hazırlamıştık. Geçiş oyununu sahada vermek istedik. Takım halinde çok güzel disiplinli kendimiz çalıştık. Savunmaya geçtik mecbur kalınca ve ortaları da kısıtladık. Biz o konudan ilk devre pozisyonlarımızı duran topları değerlendirdik. İki penaltıdan üç gol attık. Skoru aldıktan sonra ikinci devre daha rahat oynayabildik. İstediğimiz oyunu oynadık. Onun için kendi takımımıza saygı duyuyorum. Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Erdinç Sözer#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith