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Erdinç Sözer: "Hakem doğru karar verdi"

#Başakşehir#Erdinç Sözer#Trabzonspor
Erdinç Sözer: Hakem doğru karar verdi

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, 0-0 berabere kaldıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, bekledikleri gibi bir maç olduğunu belirterek, "Mücadeleciydi. İki takım da oyunu hiç vermek istemedi, galibiyet için oynadı. Biz bugün maçı kazanmak istedik. Bence ikinci yarı daha net ve güzel başladık. Topa sahip çıktık, pozisyona çıkardık. Bazı pozisyonları daha net oynasaydık daha güzel pozisyonlar çıkartabilirdik. Sonuçtan iki takımın da memnun olması lazım. Beraberlik bu mücadeleci maçta gerçekten iki takım içinde normal bir sonuçtu” diye konuştu.

Maçın 77. dakikasında Hasan Ali Kaldırım’ın girdiği pozisyon ile ilgili soruya Sözer, “Gayet normal. O pozisyonlarda beklenti normal. Biz tekrar baktık. Hakem gerçekten doğru karar verdi. Hasan topu atmak istiyor. Kolu topa değiyor. O konuda gerçekten doğru bir karar verdiler” şeklinde konuştu.

Başakşehirli oyuncu Visca’nın Trabzonspor’a transferi ile ilgili soruya ise Sözer, “Ben bir şey diyemem. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İstekler var ama şu anda bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.

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#Başakşehir#Erdinç Sözer#Trabzonspor

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