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Erdinç Sözer: "Emre Hoca'nın motivasyonu inanılmaz"

#Başakşehir#Konyaspor#Süper Lig
Erdinç Sözer: Emre Hocanın motivasyonu inanılmaz

Erteleme maçında Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta erteleme maçında Konyaspor’u konuk eden ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Maçın bekledikleri gibi geçtiğini söyleyen Sözer, "İki takımı da tebrik etmek lazım. Hızlı bir maç oldu. Bunu bekliyorduk. İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar geldi. Kontrataktan golü yedik. Sonra devre arasında motive olarak ikinci yarıya başladık. Hedefimiz her zaman galibiyetti. Kulüp olarak zirveye çıkmak, önde oynamayı hedefliyoruz ve bunu hafta hafta gösteriyoruz. Biz her zaman bütün takımı görüyoruz ve aile olarak sahaya çıkıyoruz. En çok bunu görmek lazım. Bazı oyuncular son zamanlarda az oynadı. Hepsi takıma istediğimiz katkıyı veriyor ve bu duruma çok seviniyoruz. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Çok büyük bir istek gösterdi takımımız ve maçı kazandık. Atabey girdi oyuna, bu sezon çok az dakika oynadı ama gösterdiği mücadeleye çok büyük saygı duyuyorum. Teknik ekip olarak en çok buna seviniyoruz. Her oyuncuyu bu galibiyet için tebrik etmek lazım" dedi. Sakatlanan Ndayishimiye’nin durumunun yarın netleşeceğini ifade eden Sözer, lig yarışı için de “Zirveye gitmek istiyoruz. Konyaspor ikinci sırada ve çok az puan fark kaldı. Bu hedefimiz var. En yükseğe gelmek istiyoruz. Birinci olabilirsek birinci, ikinci olabilirsek ikinci sıraya gelmek istiyoruz. Bunu her maçta gösteriyoruz" diye konuştu.

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"EMRE HOCA ÇOK GÜZEL KONUŞUYOR"

Devre arasında Emre Belözoğlu'nun çok güzel bir konuşma yaptığını belirten Erdinç Sözer, "Emre Hoca çok güzel konuşuyor. Futbolcular onun sözleriyle kendine güven duyuyor. Devre arasında da öyle oldu. Hocamızın kelimeleri, istekleri, motivasyonu inanılmaz. Yarım senedir beraber çalışıyoruz. 1 ya da 30 numara fark etmiyor. Her oyuncuya o güveni veriyor." dedi.

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#Başakşehir#Konyaspor#Süper Lig

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