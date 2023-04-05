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Erdinç Sözer: 'Emre Belözoğlu takımdan özür diledi'

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Erdinç Sözer
Erdinç Sözer: Emre Belözoğlu takımdan özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 23:25

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek turlayan Başakşehir'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Sözer, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuştu.

İşte Erdinç Sözer'in açıklamaları;

Çok güzel bir galibiyetle yarı finale yükseldik. Güzel bir maç oldu, iki takımı da tebrik etmek gerek. Yarı finalden sonra bir adım daha atarak finale yükselmek isteriz.

ÖZÜR DİLEDİ

Emre hoca takımdan özür diledi. Takımı sahada yalnız bıraktığı için. Camiamızı tebrik etmek gerekiyor.

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Erdinç Sözer

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