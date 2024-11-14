Erden Timur'dan Victor Osimhen sözleri: Haziran'da inşallah...

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Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı.

Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

"Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziran'da inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim."

Erden Timur'un bu sözleri, katılımcıların alkışını aldı.