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Erden Timur'dan Victor Osimhen sözleri: Haziran'da inşallah...

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#Galatasaray#Erden Timur#Osimhen
Erden Timurdan Victor Osimhen sözleri: Haziranda inşallah...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 13:57

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Almanya'da katıldığı bir taraftar derneği açılışında Osimhen ve şampiyonlukla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı.

Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

"Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziran'da inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim."

Erden Timur'un bu sözleri, katılımcıların alkışını aldı.

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Erden Timurdan Victor Osimhen sözleri: Haziranda inşallah...

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#Galatasaray#Erden Timur#Osimhen

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