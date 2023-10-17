×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erden Timur'dan Nicolo Zaniolo açıklaması: Galatasaray'ın bir zararı olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Erden Timur#Nicolo Zaniolo
Erden Timurdan Nicolo Zaniolo açıklaması: Galatasarayın bir zararı olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 22:06

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Zaniolo nedeniyle Galatasaray'ın zararı olabileceğini söyledi.

Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturması hakkında konuşan Timur, "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz." dedi.

Gözden KaçmasınErden Timurdan Zaniolo açıklaması: Karara göre Galatasarayın bir zararı olabilir | Cristiano Ronaldoya haber gönderdikErden Timur'dan Zaniolo açıklaması: Karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir | Cristiano Ronaldo'ya haber gönderdikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Erden Timur#Nicolo Zaniolo

BAKMADAN GEÇME!