Erden Timur'dan Nicolo Zaniolo açıklaması: Galatasaray'ın bir zararı olabilir

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Zaniolo nedeniyle Galatasaray'ın zararı olabileceğini söyledi.

Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturması hakkında konuşan Timur, "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz." dedi.