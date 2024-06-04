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Erden Timur'dan Mauro Icardi cevabı! Galatasaray'dan ayrılacak mı? 'Geçen sene de teklif gelmişti ama...'

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#GALATASARAY#Erden Timur#Mauro Icardi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 11:56

Galatasaray'daki Sportif A.Ş. Başkan Vekili görevinden ayrıldığını açıklayan Erden Timur, Mauro Icardi için gelen soruya cevap verdi.

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Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili görevini 2 sezonun ardından bıraktığını duyuran Erden Timur, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ICARDI'NİN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Sizden sonra Icardi'nin de gideceği yazıldı İtalyan basınında, ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Timur, "Icardi gelirken 40 milyonluk teklife karşı geldi. '1 sene böyle bir şey yaşadın, bunu devam ettir. Nasılsa gelir böyle bir teklif' dedim. Mauro çok özel bir insan. Onunla hiçbir şey konuşmadım ama o senin hissiyatını, duygusunu anlar. Sahiplenmeyi gerçekten onda yaşadım. Kalbinin göstergesiydi bu. Ben ayrılık olacağını düşünmüyorum. Rakamsal durumu bilmiyorum geçen sene de kararı büyük bir özveriyle verdi." dedi.

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Sözlerine devam eden Erden Timur, "Oyuncularla şampiyonluk sonrası konuştum. Ben ne yapılması gerekiyorsa zaten Galatasaray için yapmaya devam edeceğim! Futbolculara da bunu söyledim." şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın iç siyaseti hakkında da konuşan Timur, "Erden'i seviyoruz, arkasındayız. Mauro'dan başka bu konuda öyle bir şey falan yok. Herkes işin civası." ifadelerini kullandı.

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#GALATASARAY#Erden Timur#Mauro Icardi

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