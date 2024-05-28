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Erden Timur'dan Fenerbahçe maçı itirafı: '3 mü atacağız, 5 mi atacağız' dedik! Allah'ın tokadı...'

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#Galatasaray#Erden Timur#Galatasaray Erden Timur
Erden Timurdan Fenerbahçe maçı itirafı: 3 mü atacağız, 5 mi atacağız dedik Allahın tokadı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 09:53

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sabaha kadar süren kutlamalar esnasında kendisine Fenerbahçe maçı ile yöneltilen soruya yanıt verdi.

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe maçıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Timur, maç öncesinde farklı kazanacaklarını düşündüklerini itiraf ederken sonuç için 'Allah'ın tokadı, Allah sevdiği insanı çarpar.' dedi.

Ekol TV'nin sorusunu yanıtlayan Erden Timur'un sözleri şöyle;

"Fenerbahçe maçı bence iyi oldu, çünkü kibir yapmıştık. Kibir yapmıştık. Çevremdeki herkese onu söylemiştim. Tokadı hemen yemek güzel bir şey. Allah’ın tokadı derler ya… Allah sevdiği insanı sarsar. Sen hiçbir rakibin için ‘3 mü atacağız, 5 mi atacağız’ dememelisin. Bunu değiştirmeye çalıştık Florya'da ama tüm Türkiye böyleydi. Spor yorumcularından, gazetecilere, sosyal medyaya herkes bunu düşünüyordu. Kibrin karşısında cezamızı aldık."

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Öte yandan Galatasaraylılar Derneği'nde de açıklamalar yapan Timur, "Anamızın ak sütü kadar helal bir şampiyonluk. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Tüm emeği geçenlerin eline emeğine sağlık. Bir gün bu anlaşılacak. Zaman her zaman doğruyu gösterecek. Böyle geldi şampiyonluk. Biz bunu birlikteliğimizle, leke bulaştırmadan aldık." ifadelerini kullandı.

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