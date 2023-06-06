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Erden Timur şampiyonluk kutlamasında transfer görüşmesi yaptı! Dünyaca ünlü yıldıza canlı izletti...

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#Erden Timur#Galatasaray#Transfer
Erden Timur şampiyonluk kutlamasında transfer görüşmesi yaptı Dünyaca ünlü yıldıza canlı izletti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 08:50

Galatasaray, 23. şampiyonluğunu muhteşem bir organizasyonla doyasıya kutladı. Ancak daha kutlamalar sırasında, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Şampiyonluk kutlamasına elinde telefonla gelen Erden Timur'un atmosferi izlettiği dünyaca ünlü orta sahanın kim olduğu da ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Erden Timur yeni sezonun transfer çalışmalarına şampiyonluk kutlamasına başladı.

Sarı kırmızılı ekibin bu sezonki müthiş kadrosunun kurulmasında en büyük pay sahiplerinden biri Erden Timur’du. Timur, şampiyonluk kutlamasına elinde telefonla biriyle görüntülü görüşme yaparken çıktı ve karşıdaki kişiye atmosferi izletti.

KUTLAMALARI TIELEMANS'A CANLI İZLETTİ İDDİASI

Fanatik'te yer alan haberde, Erden Timur’un görüştüğü kişinin, Galatasaray’ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Belçikalı yıldız Youri Tielemans olduğu belirtildi.

Dursun Özbek yönetimine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili olarak katılan Erden Timur, şampiyonluk kutlamaları sırasında büyük sevinç yaşarken, gelecek sezon için çok önemli ifadeler kullandı.

'AVRUPA KADROSU KURACAĞIZ'

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"Hayal edemediğimiz şeyler oldu, hayal ettiğimizden fazlası da oldu" diyen Timur, "Gelecek sene de hayallerimiz çok büyük. Galatasaray tekrar şampiyon olacağız diyorsa, bu Avrupa şampiyonluğudur. Transferlerimize de söylediğim buydu. Önümüzdeki sene Avrupa şampiyonu olmak için adım adım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Müthiş bir takımımız var. Avrupa şampiyonluğuna ilerlemek istiyoruz. Seneye de bunun bir adımını atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR HAK ETTİK'

Mutluluğunu tarif etmekte zorlandığını belirten Timur, "Sonuna kadar hak ederek kazandık. Anamızın ak sütü kadar helal bir şampiyonluk. Beşiktaş da kazanırsa iki güzide kulübümüzün 8 puan önünde şampiyon tamamlayacağız. Benim de buradaki gayem doğru bir örnek olabilmek. Yanlış bir şey dediğimde 10 kere özür diledim. Toplumda özür dileyen kalmadı. İnsanlar beni uyarıyor, 'Özür dileme' diyor ama hayır. Topluma örnek olmamız gerekiyor. Bu şampiyonluğu gençlere armağan ediyorum. Başkasının hakkına dikkat edilirse, her şeye sevgiyle ve iyi niyetle yaklaşılırsa daha çok başarı oluyor" açıklamasını yaptı.

 

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#Erden Timur#Galatasaray#Transfer

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