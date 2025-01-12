Erden Timur: Mehmet Büyükekşi ile Urfa'da görüştük ama gizli değildi

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif A.Ş’nin eski başkanvekili Erden Timur, TV 100’e birçok konuda önemli açıklamalar yaptı Timur, “Ali Koç, sizin ve Dursun Özbek’in Şanlıurfa’daki bir kundura fabrikasında dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünüzü iddia etti, doğru mu?” sorusuna, “Böyle bir görüşme oldu ama kundura fabrikasında, Büyükekşi’nin yerinde olmadı. Gizli değildi. Toplantıda Yusuf Günay ve İbrahim Hatipoğlu da vardı. TFF’nin seçim tarihinin belirlenmesine yönelikti. Sanki gizemli bir şey var! Kulüpler Birliği’nde de anlatıldı zaten” dedi.

KARABORSA HER MAÇTA OLUYOR

Karaborsa bilet iddiasına değinen Timur, “Karaborsa, her maçta oluyor. Fatih Altaylı ve Hayri Kozak söyledi. Galatasaray’ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi” ifadelerini kullandı. Timur, “Yapı kelimesini ilk siz kullandınız. Fenerbahçe ile aynı yapıdan mı söz ediyorsunuz?” sorusuna, “Benim bahsettiğim yapı, hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren, atamalarda ve kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum” cevabını verdi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE KAP POLİSİ Mİ!

Görev süresinde Galatasaray’ın gelirlerde çok ciddi bir artış yaşandığını ve rakiplerine fark attığını ifade eden Timur, “Bu ligi bitirtmeyiz dediniz mi?” sorusunu da, “Bu hakem hatalarıyla lig biter mi diye sordular, ben de ‘Biz bitirtmeyiz’ dedim” diye yanıtladı. Erden Timur, futbolcu maliyetleri konusunda şeffaf davrandıklarının altını çizerek, “Bizim dışımızda KAP’a maaş bildiren var mı? Fenerbahçe maaş rakamı veriyor mu! El insaf. Biz bonusları falan bildirmiyoruz, maaşları bildiriyoruz. KAP’ın polisi Fenerbahçe mi? Sen hiç yapmıyorsun.”

OLUR MU, BUNUN ADI NAMUSSUZLUK

Erden Timur, “İcardi, Zaniolo, Tete ve Zaha ile çifte sözleşme yapıldı mı?” sorusuna, “İmaj hakkı sözleşmesi yaptık, bunu da açıkladık. İmaj sözleşmeleri dernekten değil Sportif A.Ş’den yapıldı. Yampirik iş, namusssuzluk demek. Olur mu lan, namussuzluk demek” cevabını verdi. Timur, Ali Koç’un kendisine söylediği, ‘Gece yatarken beni düşün’ sözünün hatırlatılması üzerine, “İcardi’yi, Torreira’yı düşünüyorum. Koç’u düşünmüyorum tabii ki” dedi.