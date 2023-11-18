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Erden Timur, Lale Orta ve Ali Koç polemiğinde 2. perde!

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#Lale Orta#Erden Timur#Ali Koç
Erden Timur, Lale Orta ve Ali Koç polemiğinde 2. perde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un, MHK’nin (Merkez Hakem Kurulu) bir önceki başkanı Lale Orta’nın 2 Şubat 2023’teki Adana Demirspor-Fenerbahçe (1-1) maçının VAR görüntüsünü sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’a verdiği iddiası ile ilglli çok önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

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TFF Etik Kurulu, VAR hakemlerine bir yazı göndererek, Timur’un iddiaları sonrası başlatılan inceleme çerçevesinde 4’er soru yöneltti ve cevaplamalarını istedi.

Sorular şunlar:

1- Dönemin MHK Başkanı Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR kaydını, VAR odasından aldı mı?

2- Bu kaydı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderdi mi?

3- Bu görüntüleri bazı hakem arkadaşlarına gösterdi mi?

4- Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?

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CEVAPLARIN ASLI İSTENDİ

TFF Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi’nin imzasıyla gönderilen yazıda ayrıca, “Bu sorulara cevaplarınızı ve varsa ilave açıklamalarınızı 3 gün içerisinde kurulumuzun faksına yollamanızı ve aslını aynı gün içerisinde TFF’nin göndermenizi rica eder, aksi halde dosya içindeki mevcut delillerle karar vereceğini ihtar ederim” ifadeleri kullanıldı.

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TİMUR'UN İDDİASINI KOÇ VE ORTA YALANLAMIŞTI

Erden Timur, 17 Ekim’de A Spor’da yaptığı açıklamada, “Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Ali Koç’a göndermesi... Kaydı var. Olayın gerçekleştiği tarih 3 Şubat 2023” ifadelerini kullandı.

TFF, ertesi gün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaya ilişkin Etik Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyururken, Ali Koç, Erden Timur’u şu sözlerle yalanladı: “Lale Orta’nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır.”

Suçlamaların odak noktasındaki Lale Orta da, "Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a, ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız bir haberdir" açıklamasını yaptı.

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#Lale Orta#Erden Timur#Ali Koç

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