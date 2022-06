Erden Timur: 'Burak Elmas bize emanet etti, hiç karışmadı'

Haberin Devamı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi dördüncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efesi 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2ye getirirken, müsabakanın ardından Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bu serinin kendi sahalarında bitmesini istemediğini dile getiren Timur, İlk defa basketbolla veya Galatasarayla ilgili konuşuyorum. Çok mutluyum, biraz da duyguluyum. Herkesin emeği çok. Bir defa konuşacağım demiştim, bunu söylemek istiyorum. Bir sürü insanın emeği var. Keremin (Tunçeri) ayrı, Turgayın (Zeytingöz) ayrı, Barışın (Nane) ayrı. Bu takım gerçekten çok iyi. Herkes birbirini seviyor. Tek bakacağımız şey sevgiydi. Galatasarayı sevgi dışında her şeyden korumamız lazım. Bunları romantik sözler olarak nitelendirmeyin lütfen. Galatasaraya en fazla bunlar zarar veriyor. İnsanların birbirine kötü konuşması vs. dedi.



BU BAŞARI SADECE BASKETBOL EKİBİNİN DEĞİL, TÜM EKİBİN BAŞARISI



Tek ihtiyaçları olan şeyin sevgi olduğunu kaydeden Timur, Bu takımı bu bütçeyle buralara getiren şey, sevgi iklimi. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Bu fikir Sayın Başkan Burak Elmas ve yönetiminin fikriydi. Her şey bize veriliyor. Ben bu hakla gitmek istemem. Onların fikriydi, bize emanet ettiler. Bu süre içerisinde hiç karışmadılar. Burası çok önemli. O yüzden bu başarı sadece basketbol ekibinin değil, tüm ekibin başarısı. Taraftarlarımıza böyle bir atmosfer yarattıkları için, bizi orada sürekli duygulandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hepinizi çok seviyorum diyerek sözlerini noktaladı.