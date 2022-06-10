Erdem Can NBA'den Türkiye'ye döndü! Yeni takımı...

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Uzun yıllar görev yaptığı Fenerbahçe Beko'dan 2021 yazında ayrılan ve NBA ekibi Utah Jazz'da başantrenör Quinn Snyder'ın yardımcısı olan Erdem Can, ING Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom'un başantrenörü oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada; "Türk Telekom Basketbol Takımımız’ın yeni Başantrenörü Erdem Can’la imzalar atıldı! Yeni sezonda, yepyeni heyecanları ve başarıları birlikte yaşamak dileğiyle. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç!" ifadeleri kullanıldı.

UTAH JAZZ'DA QUINN SNYDER GÖNDERİLİNCE...

Erdem Can, Utah Jazz'da koç Quinn Snyder ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı. Erdem Can'ın Türk Telekom'la yaptığı iki yıllık anlaşmanın ilk yıl sonunda NBA çıkış hakkı olduğu belirtildi.

İKİNCİ KEZ BAŞANTRENÖR OLACAK

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2008-2010 yılları arasında Türk Telekom'da asistan olarak çalışan Erdem Can, 2010-2012 yılları arası Eskişehir'de başantrenörlük yapmış ve daha sonra Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.

"FENERBAHÇE'YE KIRGIN DEĞİLİM"

Obradovic'in ardından Kokoskov'un yardımcılığını yapan ve sezon sonu NBA'e giden Erdem Can, ayrılığın ardından Süleyman Arat'a özel açıklamalar yapmıştı.

Fenerbahçe'de Simone Pianigiani, Ertuğrul Erdoğan, Zeljko Obradovic ve İgor Kokoskov’un yardımcılığını yaptım. Obradovic dünya basketbolunda çok önemli bir figür, NBA’de bile çok yakından izlenir. Mentörlük, liderlik ve oyun taktiği konusunda bana yaptığı katkılar yadsınamaz. Utah Jazz beni 6 yıl üst üste NBA Yaz Ligi’ne davet etti. Bu süreçte takımın yöneticileriyle ilişkilerimiz gelişmişti. Utah Jazz’dan teklif gelince Obradovic’i arayıp fikrini sordum. Gitmemin benim için daha iyi olacağını söyledi. Kokoskov ayrıldıktan sonra bana hep Sertaç Komsuoğlu ve Maurizio Gherardini tarafından başantrenör adaylarından biri olduğum söylendi ama bu hiçbir zaman teklif boyutuna gelmedi.

Hedefime başka bir yoldan gideceğim

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Bu kadar yıl çalıştım, kendimi başantrenörlük yapma konusunda hazır hissediyordum ama bunun takdirini yapacak kişi ben değilim ki. “Ama burası çok büyük bir kulüp, biz bu riski alamayız” da diyebilirler ama Utah Jazz bana bu güveni gösterdi. Bazen daha güçlü dönebilmek, daha iyi şeyler yapabilmek için gitmeyi de bilmek gerekiyor. Fenerbahçe’de teklif yapılmaması bende bir kırgınlık yaratmadı. Çünkü hayatta kontrol edemediğimiz şeyler var. Fenerbahçe de o takdiri bulamadık. Ama ilerde bulacağımız zamanlar olur belki. Olaylara duygusal bakmıyorum, kalbimden geçen hislere de bakmıyorum çünkü realiteler var. Ama ana amaç hedefe gitmektir, yol uzar, bazen yokuş olur ama hedefiniz belliyse oraya doğru gidersiniz. Ben de başka bir yoldan gideceğim"

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