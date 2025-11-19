Erdem Can: 'Beşiktaş'a karşı kötü savunma yaptık!'

Haberin Devamı

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, "Sezon başında da kötü oynadığımız karşılaşmalar oldu ama bu maçta özellikle savunmadaki dirençsizliğimiz, bire birde kolay pozisyonlar vermemiz bizi çok etkiledi. Hücumda da ritmimizi kaybedip onun etkisiyle çok top kaybı yaparak oynadık. Ama sezon çok uzun. Sonuçta bir maç oynadık. Çok önemli maçlar önümüzde. Bu maçtan ders alıp onlara hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.