×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Erdem Can: 'Beşiktaş'a karşı kötü savunma yaptık!'

Güncelleme Tarihi:

#Türk Telekom#Erdem Can#Beşiktaş GAIN
Erdem Can: Beşiktaşa karşı kötü savunma yaptık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 22:33

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, bu sezon savunma anlamında en kötü maçı oynadıklarını söyledi.,

Haberin Devamı

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, "Sezon başında da kötü oynadığımız karşılaşmalar oldu ama bu maçta özellikle savunmadaki dirençsizliğimiz, bire birde kolay pozisyonlar vermemiz bizi çok etkiledi. Hücumda da ritmimizi kaybedip onun etkisiyle çok top kaybı yaparak oynadık. Ama sezon çok uzun. Sonuçta bir maç oynadık. Çok önemli maçlar önümüzde. Bu maçtan ders alıp onlara hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınDusan Alimpijevic: Hayatımda ilk kez böyle kazandımDusan Alimpijevic: 'Hayatımda ilk kez böyle kazandım!'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Telekom#Erdem Can#Beşiktaş GAIN

BAKMADAN GEÇME!