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Erdem Can, Anadolu Efes'teki hedeflerini anlattı

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#Anadolu Efes#Erdem Can#Gazetehaberleri
Erdem Can, Anadolu Efesteki hedeflerini anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Erdem Can yeni sezon hedeflerini açıkladı.

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Lacivert beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Can, “THY EuroLeague’de zirveye oynayan, son 3 yılın 2’sinde şampiyon olan bir kulübün parçası olabilmek ve onu daha ileriye götürebilmek adına tercih edilmiş olmak benim için çok önemliydi. Hedefimiz olan şey bütün yarıştığımız kulvarlarda en üstte olmak. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmeyen beraber hareket etmeyi seven ve bundan keyif alan bir ekip olmak. Asıl hedefimiz bu” ifadesini kullandı.

EMPATİ KURMAK ÖNEMLİ

Antrenörlük hayatında 3 temel ilkesinin bulunduğunu aktaran Can, şöyle konuştu: “Temel ilkelerim iletişim, güven ve hazırlık. Biz antrenörler için oyuncularla empati kurmak, onların duygu durumunu algılayabilmek önemli bir unsur. Bir takımın kaybetmeye karşı vereceği reaksiyonu ve kazanma ile elde edeceği motivasyonu doğru değerlendirebilmek için oyuncularınızla doğru iletişimde olmanız lazım. Hazırlık da bizim işin teknik kısmı. Ben işin o kısmına kafa yormayı seviyorum.”

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#Anadolu Efes#Erdem Can#Gazetehaberleri

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