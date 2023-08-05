Erdem Can, Anadolu Efes'teki hedeflerini anlattı

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Lacivert beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Can, “THY EuroLeague’de zirveye oynayan, son 3 yılın 2’sinde şampiyon olan bir kulübün parçası olabilmek ve onu daha ileriye götürebilmek adına tercih edilmiş olmak benim için çok önemliydi. Hedefimiz olan şey bütün yarıştığımız kulvarlarda en üstte olmak. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmeyen beraber hareket etmeyi seven ve bundan keyif alan bir ekip olmak. Asıl hedefimiz bu” ifadesini kullandı.

EMPATİ KURMAK ÖNEMLİ

Antrenörlük hayatında 3 temel ilkesinin bulunduğunu aktaran Can, şöyle konuştu: “Temel ilkelerim iletişim, güven ve hazırlık. Biz antrenörler için oyuncularla empati kurmak, onların duygu durumunu algılayabilmek önemli bir unsur. Bir takımın kaybetmeye karşı vereceği reaksiyonu ve kazanma ile elde edeceği motivasyonu doğru değerlendirebilmek için oyuncularınızla doğru iletişimde olmanız lazım. Hazırlık da bizim işin teknik kısmı. Ben işin o kısmına kafa yormayı seviyorum.”

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