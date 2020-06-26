MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErdal Erdem, Beşiktaş için 1903 kilometre koşacak
GeriFutbol Erdal Erdem, Beşiktaş için 1903 kilometre koşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Erdal Erdem, Beşiktaş için 1903 kilometre koşacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdal Erdem, Beşiktaş için 1903 kilometre koşacak
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın 2 hafta önce "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Futbol A Takım Malzemecisi Erdal Erdem'den geldi.

Aynı zamanda maraton koşucusu olan ve Fransa, Almanya ve Amerika'da maratonlara katılan Erdal Erdem, yardım kampanyasında farkındalık yaratmak amacıyla 1903 kilometre koşacak.

Öncelikli olarak İstanbul'un ilçelerinde koşacak olan Erdem, projeyi İzmir ve Ankara'ya da taşımayı istiyor. Maratona ilk olarak kulübün semti olan Beşiktaş'tan başlayan Erdem, semtin içinde 23 km koştu.

Erdal Erdem, 1903 km.'lik koşu ile ilgili düşüncelerini, "Güzel bir duygu, heyecanlı. Kulübümüzün 'bırakmam seni' kampanyasının farkındalığı için 39 ilçemizde toplam 1903 km. yapacağım. İlk olarak Beşiktaş ilçesinden başlamak istedim. Bütün taraftarımızdan Beşiktaş'a desteği bekliyoruz. Ankara ve İzmir'den de yoğun bir istek var, ben de taraftarımızı kırmayacağım. Almanya'dan bile çağırıyorlar, ama bakalım; orası en son olabilir" sözleriyle açıkladı.

Erdal Erdem, Beşiktaş için 1903 kilometre koşacak

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle