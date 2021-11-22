Erce Kardeşler sakatlanınca Trabzonspor zamanla yarıştı! Maça motosikletle yetişti

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Zirvede puan farkını bir hayli açan, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Trabzonspor, maçın 11'inde yer alan kalecisi Arda Kardeşler'in sakatlanması sonrası adeta zamanla yarıştı.

ARDA KARDEŞLER'İN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ

Bordo mavililerin milli kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını Gaziantep FK mücadelesinde yalnız bırakırken Teknik Direktör Abdullah Avcı, kalede Erce Kardeşler'e görev verdi.

Uzun zaman sonra 11'de sahaya çıkacak olan Erce, ısınma hareketleri esnasında arka adalesinde sakatlanırken acı ve üzüntü içinde soyunma odasının yolunu tuttu.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Mücadele öncesinde kadrosunda Erce Kardeşler ve Arda Akbulut olmak üzere iki kalecisi olan Trabzonspor, Erce'nin talihsiz sakatlığı sonrası tek kaleciyle kalırken bu andan itibaren genç file bekçisi Muhammet Taha Tepe'yi maça yetiştirme çabası başladı.

MOTOSİKLETLE SON ANDA YETİŞTİ

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Arda Akbulut, Erce'nin yerine ilk 11'de maça başlarken DHA'nın haberine göre, kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe’nin maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.

İLK RESMİ MAÇ GALATASARAY'A KARŞI

Gaziantep FK karşısında kaleyi koruyan Trabzonspor kalecisi Arda Akbulut, Süper Lig'de ilk resmi maçına 2019 yılında Galatasaray karşısında çıkmıştı.