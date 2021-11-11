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Erce Kardeşler, 340 gün sonra kaleye geçecek

#Trabzonspor#Erce Kardeşler#Uğurcan Çakır
Erce Kardeşler, 340 gün sonra kaleye geçecek

Trabzonspor’da cezalı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleyi devralması beklenen Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçı ile 340 günlük forma hasretine son vermeye hazırlanıyor.

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Trabzonspor’da Beşiktaş maçının bitiş düdüğünden sonra gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, milli aradan sonra oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Uğurcan’ın yokluğunda kaleyi devralması beklenen takımın ikinci kalecisi Erce Kardeşler, teknik ekibin görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez forma şansı bulacak.

340 GÜN SONRA FORMAYI GİYECEK

Bordo-mavili takımda son olarak 16 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada forma giyen Erce Kardeşler, daha sonra hiçbir resmi müsabakada şans bulamadı. 27 yaşındaki eldiven, milli ara sonrası 22 Kasım’da Trabzonspor’un sahasında konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasında görev alması durumunda, 340 günlük forma hasretine son verecek.

Erce, geçen sezon 1’i lig 1’i kupa olmak üzere 2 maçta görev yapmıştı.

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AĞAOĞLU YÖNETİMİNE DESTEK

Ankara Trabzonsporlu İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, şampiyonluk yolunda takımda müthiş motivasyonla birlik ve beraberlik havası oluştuğunu belirterek, her türlü desteğin takımdan ve yönetimden yana verilmesi gerektiğini söyledi. Adanur, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin yapmış olduğu ziyaretteki açıklamada  Trabzonspor'un ortak tutkuları, sevdaları olduğunu belirterek, “Bizim amacımız Trabzonspor’un başarısıdır. Trabzonspor’a fayda sağlayacak şekilde bir yerinde olmak bile bizim için önemlidir. Benim de Trabzonspor’la ilgili bir hayalim var elbette. Trabzonspor şu anda şampiyonluğa doğru yürüyor. Bizlerin de her türlü desteği bu dönemde takımımızdan ve yönetimden yana vermesi gerektiğine inanıyoruz. Her zaman Trabzonspor'un yanındayız. Büyük bir mücadele veren yönetim kurulunu da destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

“MENFAATİ ÖNDE TUTUP ADAY OLMAK YANLIŞ”

Adanur, kongre süreciyle ilgili farklı şeylerle çıkıp takımın ve camianın motivasyonunu bozmamak gerektiğini belirterek, “Şu anda Trabzonspor’un başarısını isteyen kendi menfaatini ön planda tutup aday olması bana göre yanlış bir davranış olur. Trabzonspor, bir mücadele veriyor. Algılardan , söylemlerden uzak durup  bütün enerjimizle takımımızın ve yönetimimizin yanında olmalıyız” şeklinde konuştu.

“TRABZONSPOR’A KATKI SAĞLAMA ADINA PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

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Adanur, dernek olarak her zaman Trabzonspor'un yanında olmaya özen gösterdiklerini anlatarak, "Pandemi öncesinde dernek olarak da Trabzonspor’a katkı sağlama adına birçok projemiz vardı. Normale dönülmesiyle birlikte yavaş yavaş bu projelerimizi de hayata geçireceğiz. Umarız her şey en kısa sürede normale döner ve biz de elimizden gelen katkıyı sunabiliriz” ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Erce Kardeşler#Uğurcan Çakır

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