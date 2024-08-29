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Eray Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Eray Yazgan'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

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Eray Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında İşte, Eray Yazganın kariyeri ve biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 16:08

Eray Yazgan kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan Yazgan, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim almış ve kariyerine reklam sektöründe başlamıştır. Şu anda SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş.'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. Peki, Eray Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Eray Yazgan, reklamcılık alanında önemli bir kariyere sahip olup, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Eğitim hayatını Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Yazgan, iş hayatında özellikle açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşmıştır. Peki, Eray Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ERAY YAZGAN KİMDİR?

20 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Eray Yazgan, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına lise yıllarında başlayan Yazgan, reklamcılık sektöründe uzmanlaşarak kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

ERAY YAZGAN KARİYERİ

Yazgan, 2000 yılında Kamera Reklam'da açıkhava reklamcılığı alanında başladığı kariyerine, News Outdoor ve Ströer Kentvizyon gibi firmalarda yönetici olarak devam etmiştir. Şu anda SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmektedir.

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