Eray Şamdan kimdir? İşte Eray Şamdan'ın kariyeri ve biyografisi

Karate, olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020 ile birlikte dahil edilmişti. Eray, ülkemize karatedeki ilk madalyamızı getirdi. İşte, İşte Eray Şamdan'ın hakkında merak edilenler...

25 Temmuz 1997 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde karateye başlayan Eray Şamdan, sürati ve tekniği ile "Rüzgarın Oğlu" lakabını almıştır.

Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır. Şu anda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu olan Şamdan, alt yaş kategorilerinde üst üste 6 kez Avrupa Şampiyonu olarak EKF tarihine geçmiştir.

Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu, Türkiye'yi ilk kez 2012'de Azerbaycan'da yapılan Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda temsil etti ve ümitler kumite -52 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Takip eden yıllar içerisinde üst üste altı Avrupa Şampiyonluğu elde etti. 12-15 Kasım 2015'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nı ve ilk kez yer aldığı 21 yaş altı grubunda 60 kiloyu dünya şampiyonu olarak tamamladı.

2021 Büyükler Avrupa Şampiyonu sporcu Eray Şamdan 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alan sporcular arasındadır.

Sporcunun ulusal, uluslararası ve bölgesel turnuvalarda 200'den fazla madalyası bulunuyor.