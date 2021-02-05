Eran Zahavi'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine gelen ve sonrasında PSV Eindhoven'a transfer olan Eran Zavani, yaşananlar hakkında konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten resmi teklif almadığını vurgulayan Zahavi, ""Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Ama durum çok ilginçti. Çünkü Türk medyası, benim Fenerbahçe'ya transfer olduğumu yazıyordu. Görüşmeler vardı ama Fenerbahçe bana bir teklif yapmamıştı. Transfer olmak için teklif olması lazım" dedi.

'POZİTİF DEĞİLDİ'

Eran Zahavi sözlerini, "PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmek istemiyorum. Pozitif değildi ve bu da çok garip değildi" ifadeleriyle tamamladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, o dönemde "Eran Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Açıklamalarını hayretler içerisinde izledik" şeklinde açıkla yapmıştı.