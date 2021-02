Eran Zahavi cephesinden Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

Adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan ancak PSV’ye transfer olan yıldız golcü Eran Zahavi’nin menajeri Ronen Katzav, süreç hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Asist Analiz'e konuşan Ronen Katzav röportajından öne çıkan kısımlar;

- Eran Zahavi, hem milli takımda hem PSV’de gollerini atmaya devam ediyor Zahavi’nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"ZAHAVI MARS'TA BİLE GOLLERİNE DEVAM EDEBİLİR!"

“Eran Zahavi, 7-8 yıldır her zaman gol krallığına oynayan, 20 golden fazla gol atan bir oyuncu. Onun için renk, takım, rakip fark etmez. Her ligde her rakibe karşı 20 gol yapabilecek potansiyeli var. Zahavi, Mars'ta bile gollerine devam edebilir! PSV’de iyi başladı, ufak bir sakatlık sorunu oldu ancak Zahavi gollerini atmaya devam ediyor. Eran Zahavi, ondan gol atmasından başka bir şey beklemezsiniz. Çünkü o bunun için doğdu ve bu gollerini atmaya devam edecek.”

- Eran Zahavi’nin adı Fenerbahçe ile çok anılmıştı. Biliyorsunuz görüşmeler de yaptınız ancak resmi teklif yapmaktan son anda vazgeçtiler. Bunun hakkında ne düşüyorsunuz?

"FENERBAHÇE'YE SAYGIMIZ VAR AMA ŞİRKETİMİZİN PRENSİPLERİ VAR"

“Eran Zahavi’nin şu an PSV ile 1 yıl daha sözleşmesi var o yüzden PSV’ye de saygı duymam gerekiyor, başka kulüpler hakkında konuşurken… Evet Fenerbahçe’den ilgi vardı, görüşmeler oldu. Bizim şirketimizin hem kendisine ait hem de beraber çalıştığı partnerlere karşı prensipleri var. Görüşmeler iyi devam ediyordu ancak son anda teklif yapmaktan vazgeçtiklerini bize ilettiler. Onlara da saygı duymak zorundayız. Arka tarafında ne yaşandı çok bilmiyorum. Onlara da başarılar diliyorum.”

- Fenerbahçe sene başında 4 forvet oyuncusu aldı ancak beklentileri henüz karşılayamadı. Zahavi şu an Fenerbahçe'de olsaydı; PSV’ye yaptığı katkının benzerini Fenerbahçe için de yapabileceğini düşünür müydünüz?

"ERAN ZAHAVI PSV'DE MUTLU"

"Eran Zahavi gollerini atmaya devam edecek. ‘Türkiye’de de katkı verir mi?’ demişsiniz. Tabii ki her kulübe saygımız var ancak Zahavi, Avrupa Ligi’nde Hollanda Ligi’nde ve milli takımda nasıl gol atıyorsa Türkiye’de de kesinlikle aynısını yapacaktı transfer olsaydı... Ancak şu an Zahavi PSV’de çok mutlu ve burada gollerini atmaya devam edecek."

- Eran Zahavi 33 yaşında ama buna rağmen yüksek performans sergilemeye devam ediyor. PSV’nin onun için son takım olacağını düşünüyor musunuz? Emeklilik ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

"KISA VADEDE FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

"Eran Zahavi’nin emekliliği ile ilgili bir düşüncemiz yok. Çünkü hala üst seviyede performans verebildiğini görüyoruz. Daha 33 yaşında. Günümüz futbolunda kendine iyi bakan futbolcular 38-39 yaşlarına kadar oynayabiliyor. Ibrahimovic, Ronaldo, Messi’yi görüyorsunuz; bu yaşlarda hala iyi performans veriyorlar. Zahavi de çok profesyonelce yaşayan bir futbolcu, hayatında çok az sakatlık yaşamış ve kendine çok iyi bir bakan bir futbolcu. Bu yüzden önümüzde sadece futbolu düşünüyoruz. Kısa vadede emeklilik ile alakalı bir düşüncemiz yok. Zahavi’nin goller atmasını biraz daha izleyeceğiz."

