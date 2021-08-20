Epicenter, Dota 2 Champions League 3. Sezon’u duyurdu

Dota 2 Champions League, Epic Esports Events ile birlikte geri dönüyor. 14 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Eylül’e kadar sürecek etkinlik aynı zamanda 50.000 Dolarlık bir ödül havuzuna sahip.

✨ A new season of Dota 2 Champions League! ✨



The tournament will be held from August 14 to September 12 with a $50,000 prize pool.



Here's a list of invited teams 🔥😏#D2CL #D2CLBlue pic.twitter.com/JJfsuaQahc — EPICENTER #D2CL (@epicentergg) August 11, 2021

The International 10’u kaçıran takımların formunu koruması için oldukça iyi bir fırsat olan bu etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve turnuvada Bağımsız Devletler Topluluğuna ait en iyi 10 takım mücadele edecek.

Turnuvanın açık eleme aşamasının galibi V-Gaming oldu. Turnuvada yer alacak 10 takımda bu açık elemeler ile belirlendi ve takımlar sıralamayı belirlemek için Round-Robin sisteminde mücadele edecekler. Her takım, ilk altıya karar verilene kadar diğer tüm takımlara karşı BO3 (3 Maçın En İyisi) serilerde mücadele edecek. İlk altı takım play-off aşamasının üst aşamasına geçerken kalan dört takım alt aşamaya geçecek. Play-off aşamasında oynanacak her maç benzer şekilde BO3 olacak. Turnuvanın kazananının belirleneceği final aşaması ise BO5 (5 Maçın En İyisi) mücadele ile belirlenecek.

Dota 2 Champions League’de yer alacak 10 takım şu şekilde:

PuckChamp

B8

Team Unique

Nemiga Gaming

Team Empire

Spider Pigzs

Five

HellRaisers

V-Gaming

Qwerty44

Önceki sezonun galibi olan Team Spirit tacını korumak için burada olmasa bile büyük ödül için mücadele eden oldukça fazla takım var. Özellikle HellRaisers dikkat edilmesi gereken bir takım. Kendileri normal sezonda ve bölgesel elemelerde oldukça iyi performans gösteren bir alt lig EU Dota Pro Circuit takımı.