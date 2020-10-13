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Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Epic x Apple Store davasında yeni gelişme

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Epic x Apple Store davasında yeni gelişme
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Kaliforniya’daki federal bir mahkemenin yargıcı Epic Games ve Apple Store’un merak edilen davasına verdiği karar açıklandı.

Yargıç, Apple Inc'in Epic Games'in "Fortnite" oyununu App Store'dan men edebileceğine, ancak Epic'in yüzlerce başka kullanıcı tarafından kullanılan "Unreal Engine" oyun geliştirme motorunu içeren geliştirici araçları işine zarar vermemesine karar verdi.

Bu şekilde Epic’in Fortnite’ın Apple Store’a getirmek için attığı adım başarısız oldu. Epic Games ve Apple henüz verilen kararla ilgili açıklama veya yorum yapmadı.

Ne olmuştu?

Android ve iOS gibi mobil işletim sistemlerinde Fortnite'da oyun içi satın alma gerçekleştirme işlemleri Google Play Store veya App Store içerisinde gerçekleştirmeniz gerekiyordu. Bu satın alımlardan Google ve Apple da %30'luk bir kâr payı alıyordu. Epic ise Apple’a meydan okuma olarak görülen bir hamleyle Fortnite'a Epic üzerinden V-Bucks satın alma özelliği ekledi. Oyun içi alımlara göre V-Bucks kendi sistemlerinde daha ucuz olduğu için de Apple buna hemen tepki gösterdi ve Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı.

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