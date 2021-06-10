EPIC Risk Management eSpor Danışmanı Cam Adair oldu

Açıklamaya göre Adair, EPIC'in eSpor ve oyun endüstrisinde kumarla ilgili zararı önleme konusundaki çalışmalarını genişletmeye yardımcı olacak. Bununla birlikte şirketin ABD, İngiltere ve Avrupa’ya yayılan profesyonel spor ve eğitim oturumlarında yer alacak.

Adair, Game Quitters'ı kuran uluslararası bir konuşmacı ve girişimci. Game Quitters, 2015'te 95 ülkeden oyunculara destek olmak için kurulmuş bir topluluk. Adair geçen sene INTENTA Gaming Disorder Clinical Training projesini başlattı.

Adair, yeni rolüyle ilgili şunları söyledi: “Oyun ve eSporda kumarla ilgili zararı azaltmak için EPIC Risk Management ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir anda artışa geçen oyun endüstrisi ve bununla birlikte gelen parayla satılan kutular, çevrimiçi gazinolar, eSpor bahisleri gibi kumar bazlı insanlara zarar verebilen içerikleri oyunculara tanıtmayı ve bilgili bir şekilde hareket etmeleri artık çok daha önemli.”

Bu EPIC’i oyun endüstrisinde ilk görüşümüz değil. Şubat ayında Counter-Strike Profesyonel Oyuncular Derneği (CSPPA) ve EPIC Risk Management, küresel kumar farkındalığı ortakları olmayı kabul etti. Ayrıca Jonathan Peniket, Ekim 2020'de Çevrimiçi Oyun ve eSpor Danışmanı seçildi.

EPIC Risk Management CEO'su Paul Buck, Adair’in sözlerine ekleme yaptı: “eSpor ve çevrimiçi oyun dünyasında bu kadar etkili ve bilgili bir figürü EPIC Risk Management’ta görmekten mutluluk duyuyoruz. eSpor ve oyun ortamı giderek daha fazla odak alan bir yer. Yaklaşımımızı şekillendirmeye ve son derece önemli bir demografiyle bağlantı kurmamıza yardımcı olabilecek birisine sahibiz.”

EPIC'in eSpor dışındaki bazı ortakları arasında Manchester City, Chelsea FC, İngiliz Futbol Ligi (EFL) ve Rugby Oyuncuları Derneği (RPA) bulunuyor.