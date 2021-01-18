Epic Games’in Apple ve Google ile savaşı devam ediyor

Epic Games’in Apple ve Google ile olan davası, şirketin Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesine (CTA) şikayette bulunmasıyla birlikte uluslar arası bir boyut kazandı. Epic, Apple ve Google’ın Birleşik Krallık rekabet kanunlarını çiğnediğini iddia etti.

Apple ve Google ise, Epic’in kendi mağazalarındaki ödeme sistemini geçersiz kılarak hizmet kurallarını çiğnediğini belirtti.

Firmalar arasındaki anlaşmazlık 2020 yılının Ağustos ayında başlamıştı. Normalde mobil platformlardan gerçekleştirilen oyun içi alım işlemlerinin %30’u, Apple ve Google’a komisyon olarak gidiyordu. Ancak Epic, oyuncuların doğrudan kendi internet sitelerinden satın alınabilecek ayrı bir sanal para biriminin ödeme sistemini ekleyince firmalar ayaklandı. Hem Apple hem de Google, Epic Games’in Fortnite uygulamasını mağazalarından kaldırarak misilleme yaptı.

Epic Games firmalara karşı bulunduğu şikayette Apple ve Google'ı akıllı telefonlarda yüklü işletim sistemleri üzerindeki hakimiyetlerini kötüye kullanmakla suçladı. Bununla birlikte dev oyun şirketi Google'ın İngiltere'deki tüm Android cihazlara Google Play'i önceden yüklemesinin önlenmesini talep etti. Apple ise Epic Games Store'un İngiltere'deki Apple cihazlarına indirme kısıtlamasının kaldırılmasını talep ediyor.

Mahkeme ise kimin haklı olduğuna 21 Ocak tarihinde karar verecek.