Epic Games’in 2021 planları Fortnite oyuncularını üzdü

2020 senesinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte espor sahnesinde yer alan büyük organizasyonlar önümüzdeki senenin planlarını açıklamaya başladı. Geçtiğimiz senenin başlarında patlak veren COVID-19 salgınıyla birlikte pek çok etkinlik sonraki sene buluşmak dileğiyle ertelenmiş veya iptal edilmişti. Ancak bu sene gidişatın istenen gibi olmaması sonucu bu sene de birçok etkinlik ya çevrimiçi gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Epic Games, 2021 senesindeki espor organizasyonlarına dünya çapında geniş bir oyuncu kitlesine sahip Fortnite’ın dâhil olmadığını açıkladı. Bu da 2021 senesinde çok oyunculu battle-royale oyununun şampiyonlar kupası Fortnite World Cup’ın olmayacağı anlamına geliyor.

Epic Games, yaptığı yazılı açıklamada dünya çapındaki salgın sebebiyle yüz yüze etkinlikler gerçekleştirmeyi planlamadıklarını açıkladı: “Amacımız yeniden yüz yüze etkinlikler organize etmek. Ancak böyle bir etkinlikte önceliğimiz ilk olarak oyuncu ve çalışanlarımızın sağlığı. Henüz böyle bir durumda nasıl güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulacağı hakkında bir gelişme yok. Bu yüzden 2021 yılında yüz yüze etkinlik organize etmeyi planlamıyoruz, buna Fortnite World Cup da dâhil.

2021 senesi boyunca çevrimiçi rekabetçi etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz, umuyoruz ki ileride yüz yüze etkinlikler tertip etmeye devam edebiliriz.”

Bununla birlikte FNCS (Fortnite Champion Series), 2021 senesi boyunca da sürecek. FNCS için Bölüm 2 Sezon 5 güncellemesi 4 Şubat’ta gelecek olmakla birlikte bu güncellemeyle Creator Cups be haftalık turnuvalar gibi etkinliklerin de geleceği sözü verildi.