Epic Games’i yeni abonelik sistemi: Fortnite Crew

Fortnite’ın yeni abonelik sistemiyle kullanıcılar aylık 11.99 dolara özel ‘skin’ler, donanımların yanı sıra sezon biletine sahip olacak. Fortnite Crew’ın ilk ayla birlikte gelecek özel skin’i, sistemin duyurulduğu videoda da yer alan galaksi temalı Galaxia skin’i.







Fortnite Crew, oyunun hâlihazırda sahip olduğu sezon bileti Battle Pass sistemine oldukça benzer. Ancak özel kozmetikler ve donanımlar sunan bu hizmet, oyuna para harcamaktan çekinmeyenler için ekstra bir hizmet. Oyun içindeki Battle Pass 950 V-Bucks’a satın alınıyor, bu da yaklaşık olarak 10 dolarlık bir ücrete tekabül ediyor. Biletle birlikte oyuncuların kazanabileceği kozmetik, V-Bucks gibi ödüller veriliyor. Yeni abonelik sisteminde ise oyuncular kozmetik ve donanımın yanında her ay 1000 V-Bucks kazanıyor. Bu da neredeyse yaptıkları harcamayı karşılıyor.



Bu aboneliğin oyuncuları en çok cezbeden kısmı ise abonelere özel Crew Pack oldu. Bu ayki Crew Pack’te Galaxia kıyafeti, Cosmic Llamacorn Pickaxe ve Fractured World Balck Bling yer alıyor. Sonraki Crew Pack’lerin içeriğinin ise bir ay önceden duyurulacağı söylendi.



Fortnite Crew’ın Bölüm 2 – Sezon 5 ile birlikte 2 Aralık 2020 tarihinde çıkması bekleniyor.