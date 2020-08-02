Epic Games’deki 3 oyunu bedavaya alın ve sonsuza kadar sizin olsun

Ücretsiz oyunları almanız için yapmanız gereken tek şey bir Epic Games hesabı kurmanız. Bu ücretsiz oyunları 6 Ağustos 2020’ye kadar teklif bitmeden alırsanız, sonsuza kadar sizin olur ya da en azından güneş batıdan doğuncaya kadar.

Epic Games Mağazasında Ücretsiz Oyunlar

20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP oyunları verilen üç ücretsiz oyun olarak Mağaza’da yerini aldı. Roguelike türünde maceralara atılmak istiyorsanız, Epic Games Mağazasındaki ücretsiz oyunlar sizi düzinelerce saat eğlendirecek.

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Barony Nedir?

Barony co-op oynanış sunan birinci şahıs bir roguelike türü oyundur. Klasik roguelike ve CRPG türü oyunlarındaki gibi şifreli eşyalar, acımasız tuzaklar ve şeytani canavarlar sizi bekliyor. Zindanları tek başınıza fethedin ya da ikonik ve egzotik RPG sınıflarıyla birlikte bir co-op partisi düzenleyin.

20XX Nedir?

20XX arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir roguelike aksiyon platform oyunudur. Sürekli değişen seviyelerde zıpla ve ateş et, yeni güçler edin ve belki de insanlığı kurtarabileceğin güçlü bosslarla savaş!

Superbrothers: Sword & Sworcery EP Nedir?

Superbrother: Sword & Sworcery EP görsel-işitsel stile vurgu yapan keşfedilebilir bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi ve küçük bir diyardan geçin, kılıcınızı savaşmak için ve mistik müzikal gizemleri çözmek için kuşanın ve gezgin savaşçı keşişin kederli işini tamamlamasına yardımcı olun.

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