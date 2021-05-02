Epic Games Fortnite’ı Xbox Bulut Oyun sistemine dahil etmek istemiyor

Epic'in iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Joe Kreiner, Fortnite'ın neden xCloud sisteminde bulunmadığı üstüne bir soru aldı ve oyunun xCloud’da yer almamasının kasıtlı bir seçim olduğunu doğruladı. İfadenin kamuoyuna sunulup büyük ölçüde redakte edilmesinden önce Kreiner: “Microsoft’un xCloud sisteminin PC’ye sunulan özelliklerle rekabet etmeye çalıştığını gördük.” dedi.

Epic Games’in Nvidia ile kurduğu ortaklık ve bu sayede Fortnite’ın GeForce Now’da olması, oyunu bir iPhone üstünde oynamanın tek yolu. Bu sebeple Xbox Bulut Oyun hizmetinin kendilerine bir rakip olarak görülmesi şaşırtıcı değil. Nvidia ile olan anlaşmalarına göre oyun içi yapılan harcamalar doğrudan Epic Games’e gitmekte fakat Xbox ve Xbox Bulut Oyun hizmetinde öncelik Microsoft’un ödeme hizmetlerinde oluyor ve bu da kesintilere sebebiyet veriyor.

Microsoft’un kendilerine bir pay istedikleri kesin olsa da, Epic Games’in bu konu hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını Kreiner’e sorulan, bir görüşme yapmayı denedikleri hakkındaki soruya net bir “Hayır.” cevabı verilmesinden anlayabiliyoruz.

Xbox’ın 1 Ağustos'ta getireceği değişikliğe göre geliştiricilerle ayrılan gelir payını 88/12 olarak değiştirmesi ile birlikte Fortnite’ı ilerleyen aylarda xCloud’da görme şansımız olabilir, ancak bu haliyle Epic Games bir anlaşma yapması pek olası gözükmüyor.