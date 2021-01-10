Epic Games, Cary Towne Center'ı 95 milyon dolara satın aldı

Pazar günü Epic Games, kamuya açık kayıtlara göre, Turnbridge Equities ve Denali Partners ile Kuzey Carolina, Cary'de 87 dönümlük bir alışveriş merkezi kompleksi olan Cary Towne Center'ı 95 milyon ABD Doları değerinde bir anlaşma ile satın almak için bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Epic Games, satın aldığı mülkü yeni genel merkezi haline getirmeyi planlıyor. İnşaat işlemlerinin bu sene başlaması ve 2024 senesinde tamamlanması planlanıyor.

Epic Games sözcüsü Elka Looks, kendisine plan detaylarıyla ilgili soru sorulduğunda henüz bu konuda açıklama yapmak için çok erken olduğunu söyledi: “Anlaşmanın ayrıntıları hakkında yorum yapamasak da, Turnbridge ve Denali'ye, mülkü 2019'da satın aldıklarından beri mülk üstünde imar ve geliştirme genelinde yaptıkları tüm yatırımlar için minnettarız.”

Looks aynı zamanda şirketin büyümeye devam ettiğini ve yeni merkezin artan çalışan sayısını bir süre karşılayacağını belirtti. “Epic büyümeye ve yeni çalışanlar işe almaya devam ediyor ve bu yeni bina, kısa ve uzun vadeli büyümemizi karşılayabilecek nitelikte.”