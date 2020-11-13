Epic Games, Apple davasında son durum

Salı günü ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinden Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın Epic Games'in popüler battle royal oyunu Fortnite ile ilgili davasındaki karşı iddialarının çoğunu reddetti. Rogers, Epic’in Apple’ın karşı iddialarıyla ilgili karar talebini kabul etti. Bunun sonucunda sözleşme ihlali dışındaki tüm suçlamaları hükümsüz bulduğunu açıkladı.

Roger, Salı günkü duruşmada Apple'ın, sözleşme maddesinin ihlali dışında Epic ile ilgili herhangi bir haksız eylemi kanıtlayamadığını belirtti. Apple ise kararın ardından yaptığı açıklamada, mahkemeyle aynı fikirde olmadığını söyledi. Açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde: “Mahkemenin kararına saygı duymakla birlikte bu karara katılmıyoruz ve ve Epic’in davranışının Kaliforniya haksız fiil hukuku kapsamında yaptırımının olması gerektiğine inanıyoruz. Epic'in ise Apple ile sözleşmesini açık bir şekilde ihlal ettiği ortada.”

Epic Games, Apple’ın Fortnite’ı Apple App Store ve iOS cihazlarından silmesinin üstüne şirkete dava açmıştı. Apple oyunu, Epic Games’in Fortnite’ta oyun içi alımları oyun dışında yapılmasını sağlayacak bir sistem gitmesiyle birlikte kaldırmıştı. Çünkü bu şekilde Apple’ın uygulama içi işlemlerden alacağı %30’luk komisyon ortadan kalkıyordu.