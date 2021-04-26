Epic Games, Alien: Isolation’ı bedava veriyor

Epic Games, bedava oyun vermeye 2014 senesinde çıkan hayatta kalma korku oyunu Alien: Isolation ile devam ediyor. 104.71 TL değerindeki oyun, 29 Nisan’a kadar Epic Games üzerinden ücretsiz olarak edinilebilir. Ancak oyunun DLC paketlerini isteyen oyuncuların, para vererek satın alma işlemi yapması gerekiyor çünkü teklif sadece ana oyun için geçerli.

Alien: Isolation will once again be free on the Epic Games Store next Thursday, 22nd April. The best Alien game, the best tribute to Alien.



Here are 4 artworks - by @BradWrightArt & @emanshiu - to celebrate: pic.twitter.com/yBEKGsNrHp — The Spaceshipper 🚀 (@TheSpaceshipper) April 15, 2021

Alien: Isolation’da oyuncular, Amanda Ripley rolünde bir uzay gemisi içerisinde koridorlar ve tünellerde Xenomorph isimli uzaylı yaratıktan kaçıyor. Oyundaki Xenomorph ise, sahip olduğu yapay zekâ (AI)ile oyuncuları sürekli tetikte olmaya iten karmaşık ve gerçekçi iki farklı algoritmaya sahip. Alien: Isolation ile havalandırma tünellerin oyuncuların saklanıp soluklanabileceği güvenli bir bölge olması tabusu ise yıkılıyor. Bu da oyuncuları her an tetikte olmaya ve yeni şeyler denemeye itiyor. Keza Xenomorph, oyuncunun izlediği strateji ve taktikleri analiz ederek buna göre hareket edebiliyor.

Birinci AI Xenomorph’un kendisini ve taktiklerini kontrol ederken ikinci AI haritayı kontrol ediyor. Bu AI uzaylıya oyuncunun yerine dair bir alan bilgisi veriyor. Bu alan içinde saklanan oyuncuyu bulmak ise Xenomorph’a kalıyor. Bu esnada sergilediği davranışlar ise geçmişte oyuncuyla yaşadığı şeylere dayanıyor. Örneğin bir oyuncu sürekli dolaplara saklanıyorsa Xenomorph bir süre sonra kendisine verile alanda direkt dolaplara yönelmeye başlayabiliyor.

Oyunu oynayacakların, IGN’in geçmişte yaptığı incelemesinde Alien: Isolation’a “sinir bozucu AI” yüzünden 5.9 puan vermesini aklında bulundurması faydalı olabilir.