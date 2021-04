Epic Games, Alien: Isolation’ı bedava veriyor

Epic Games, bedava oyun vermeye 2014 senesinde çıkan hayatta kalma korku oyunu Alien: Isolation ile devam ediyor. 104.71 TL değerindeki oyun, 29 Nisan’a kadar Epic Games üzerinden ücretsiz olarak edinilebilir. Ancak oyunun DLC paketlerini isteyen oyuncuların, para vererek satın alma işlemi yapması gerekiyor çünkü teklif sadece ana oyun için geçerli.

Alien: Isolation will once again be free on the Epic Games Store next Thursday, 22nd April. The best Alien game, the best tribute to Alien.



