Epic Games abonelere özel lobileri kapattı

Geliştirici Epic Games, Fortnite’ın dünyadaki en iyi oyuncuları Williams "Zayt" Aubin ve Benjy "benjyfishy" Fish'e Twitch abonelikleri karşılığında artık özel maçlara ev sahipliği yapamayacakları konusunda bilgilendirme yaptı. Bununla birlikte rekabetçi Fortnite kitlesi, geçtiğimiz gün büyük bir darbe aldı. Yıllardır süren bu sistem düşük seviyeli oyuncuların kaliteli rekabetçi maçlara ulaşmak için harika bir yoldu.

Epic Games’in sözcülerinden biri geçtiğimiz günlerde, abonelerin özel maçlarının Fortnite'ın hizmet şartlarını ihlal ettiğini bildirmek için her iki oyuncuyla iletişime geçti. Yani artık Benjy ve Alpha’nın özel maç odaları olmayacak.

Benjy, bilgilendirmeyi takipçilerine Discord kanalı üzerinden yaptı. “Geçtiğimiz gün Epic’ten artık abonelere özel lobi açamayacağımı, artık kullanım şartlarına aykırıymış. Onlarla bunun hakkında biraz konuştum ve ileride buna benzer abonelere özel lobi kurabileceğim bir sistem gelip gelmeyeceğini sordum. Ancak yanıt olumsuz oldu.”

You guys probably saw the Alpha Scrims announcement, it was a way for me to stream easily with the boys. Not sure when the next stream will be, i’ll try to keep you guys updated