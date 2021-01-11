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eSpor
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Epic Games abonelere özel lobileri kapattı

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Epic Games abonelere özel lobileri kapattı
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Epic Games, Zayt ve Benjy’e abonelere özel lobileri kapattığını bildirdi.

Geliştirici Epic Games, Fortnite’ın dünyadaki en iyi oyuncuları Williams "Zayt" Aubin ve Benjy "benjyfishy" Fish'e Twitch abonelikleri karşılığında artık özel maçlara ev sahipliği yapamayacakları konusunda bilgilendirme yaptı. Bununla birlikte rekabetçi Fortnite kitlesi, geçtiğimiz gün büyük bir darbe aldı. Yıllardır süren bu sistem düşük seviyeli oyuncuların kaliteli rekabetçi maçlara ulaşmak için harika bir yoldu.

Epic Games’in sözcülerinden biri geçtiğimiz günlerde, abonelerin özel maçlarının Fortnite'ın hizmet şartlarını ihlal ettiğini bildirmek için her iki oyuncuyla iletişime geçti. Yani artık Benjy ve Alpha’nın özel maç odaları olmayacak.

Benjy, bilgilendirmeyi takipçilerine Discord kanalı üzerinden yaptı. “Geçtiğimiz gün Epic’ten artık abonelere özel lobi açamayacağımı, artık kullanım şartlarına aykırıymış. Onlarla bunun hakkında biraz konuştum ve ileride buna benzer abonelere özel lobi kurabileceğim bir sistem gelip gelmeyeceğini sordum. Ancak yanıt olumsuz oldu.”

“Alpha Scrims duyurularını muhtemelen duydunuz, bizim çocuklarla yayın yapmak için oldukça kolay oluyordu. Sonraki yayın ne zaman olur bilmiyorum, sizleri haberdar etmeye çalışacağım.”

Açıklamalarına bu şekilde scrim yapmanın herkesin hoşuna gittiğini ancak yapacak hiçbir şeyleri olmadığını belirterek deva etti. Benjy ise Discord’da yaptığı paylaşımda wager’ların şu an için Epic’in kararından sonra patlayabileceğini söyledi.

Oyuncuların abonelikleriyle gelen bu ayrıcalığı kaybetmelerinin yasını tutmasının nedeni, büyük bir oyuncu grubu arasında kaliteli alıştırma maçının yapmanın zor olması. Epic ileride bu konuda yeni bir şey yapacak mı henüz herhangi bir ipucu veya açıklama yok.

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